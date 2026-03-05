EUSECON Barcamp přichází do Prahy: konference pro prodejce na Amazonu, kde program tvoří sami účastníci
Otevřený formát, kde si prodejci z Amazonu sami určují témata, vedou diskuze a společně řeší reálné problémy svého byznysu.PRAGUE, CZECH REPUBLIC, March 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Hned po hlavní European Seller Conference (EUSECON) se v sobotu 21. března 2026 koná jednodenní EUSECON Barcamp v prostorách Zenwork (Perlová 5, Praha).
Barcamp funguje jako otevřená konference, kterou si řídí sami účastníci. Prodejci na Amazonu navrhují témata, hlasují o nich a vedou diskuze mezi sebou. Žádní přednášející, žádný předem daný program.
Kapacita je 100 lidí, program běží paralelně ve čtyřech místnostech a celé to stojí na jednom principu: nejlepší know-how mají ti, kteří to denně řeší v praxi.
Jak to funguje
Klasická konference má pevný program. Barcamp ne.
V 10:00 se otevřou dveře a začíná hodina, kdy kdokoli může vystoupit a navrhnout téma, které chce řešit. Ostatní hlasují a z nejpopulárnějších návrhů se složí program celého dne.
Kolem 11:00 je hotovo - zhruba 20 diskuzí, které si vytvořili sami účastníci.
Pak už se volně přesouváte mezi místnostmi podle toho, co vás zajímá. Nejsou to přednášky - jsou to diskuze. Ten, kdo téma navrhl, ji moderuje, ale prostor dostane každý.
Formát se přizpůsobí tomu, co účastníci zrovna potřebují. Deset lidí chce řešit mezinárodní DPH? Bude se řešit. Patnáct lidí chce probrat AI optimalizaci listingů? Stane se. Někdo má cenné zkušenosti s aktuálními změnami na Amazonu? Místnost se naplní sama.
Praktické info
Akce běží od 10:00 do 18:00. Pět diskuzních bloků a na závěr společné shrnutí toho nejdůležitějšího. Registrace od 9:20.
Vstupné je 80 € pro účastníky hlavní konference EUSECON a 149 € pro ostatní. V ceně je celodenní vstup, káva, čaj, nealko a lehké občerstvení.
Pro koho to je
Pro prodejce na Amazonu, kteří se chtějí bavit k věci a dostat praktické odpovědi od lidí, co si tím sami prošli.
A taky pro ty, kteří mají co sdílet. Spousta účastníků říká, že právě tím, že pomáhají ostatním, získávají ty nejcennější kontakty a budují si respekt v komunitě.
O EUSECON Barcampu a European Seller Conference
EUSECON Barcamp je součástí European Seller Conference - každoroční akce pro zkušené prodejce na Amazonu v Evropě, kteří to s růstem myslí vážně. Komunita podnikatelů z desítek zemí, kteří si přijíždějí pro konkrétní strategie, nové kontakty a jasný plán na další měsíce.
Vstupenky a více informací: www.eusecon.com/barcamp
Kontakt: media@orangeklik.com
