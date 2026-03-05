European Seller Conference se vrací do Prahy - přijede přes 200 úspěšných prodejců z Amazonu z 30 zemí
Přední Amazon akce v Evropě spojuje lídry oboru, podnikatele s obratem přes 1 milion dolarů a špičkové strategie pro čtyři dny intenzivního růstu a networkingu.PRAHA, CZECH REPUBLIC, March 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- European Seller Conference (EUSECON), největší evropská konference pro prodejce na Amazonu, se v březnu už pošesté koná v Praze. Přes 200 podnikatelů z více než 30 zemí, každý s obratem přes milion dolarů ročně, se tu sejde na čtyři dny plné strategií, networkingu a konkrétních tipů pro růst.
Žádná teorie. Program je postavený na tom, co funguje - AI a automatizace, pokročilá reklama, logistika, budování týmů i dlouhodobý rozvoj značky.
Řečníci z první ligy e-commerce
Letošní lineup je nabitý:
- Steve Simonson (USA) otevře VIP den workshopem „Founder 2 Founder" - systémové řízení firmy a jak postavit byznys, který zvládne škálovat.
- Marco Brandstätter (Rakousko) sdílí svůj příběh od osobního dna po vybudování firmy s obratem v desítkách milionů dolarů.
- Job Couwenberg (Nizozemsko) rozebere, jak se dostal z nuly na 12,5 milionu dolarů díky chytrému vyjednávání a správně poskládanému týmu.
- Michal Špecián (Česká republika) ukáže, jak velcí prodejci na Amazonu už dnes používají AI agenty k automatizaci svého byznysu.
- Joanna Lambadjieva (Bulharsko) prozradí, jak v roce 2026 ovládnout Rufus a další AI vyhledávače.
Dál vystoupí Daniela Bolzmann (USA), Brent Zahradnik (Francie/USA), Steven Selikoff (USA) a Anthony Cofrancesco (USA) s tématy jako konverze na storefrontu, sourcing zaměřený na marži, logistika nebo jak úspěšně uvést nový produkt na trh a nespálit se.
Jak to celé vypadá
18. března - exkluzivní VIP den pro 25 lidí s workshopem „Founder 2 Founder". 19.–20. března - hlavní konference s přednáškami, panely, Q&A a networking dinnerem. 21. března - EUSECON Barcamp, kde si účastníci sami určují témata a řeší konkrétní výzvy svého podnikání.
O European Seller Conference
EUSECON je každoroční akce pro zkušené prodejce na Amazonu, kteří to s růstem myslí vážně. Komunita ambiciózních podnikatelů, kteří si přijíždějí pro konkrétní strategie, nové kontakty a jasný plán na další měsíce.
Vstupenky a více informací: www.eusecon.com
Kontakt: media@orangeklik.com
