DALI D4i TALQ Zhaga 应用配置进一步提升新版智慧城市协议的互操作性
TALQ联盟发布接口标准2.7.0版
得益于2.7.0版的推出，我们将继续秉持为实现可扩展、面向未来且可互操作的智慧城市生态系统这一愿景继续前行。与DALI和Zhaga的紧密合作以及全方位标准化应用配置的引入，彰显了我们致力减少户外照明行业碎片化和推动竞争的决心”PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- TALQ联盟刚刚发布了为智慧城市设备网络打造的全球接口标准《智慧城市协议》2.7.0 版。协议的不断演进可确保接口标准顺应市场需求的变化。全新的2.7.0版本引入了三项重要更新，标志着联盟在推进智能户外照明和智慧城市基础设施的标准化互操作性方面又迈出了重要一步。主要亮点在于新版协议整合了在与DALI联盟和Zhaga联盟紧密协作下共同开发出的DALI D4i功能。另外两个更新不仅提升了现有照明应用配置的一致性，而且还借助供应商自定义事件为制造商带来更大灵活性。和之前一样，更新后的TALQ规范（包含数据模型和OpenAPI定义）现已通过GitHub公开发布并且可免费获取。
— Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium
分析并优先考虑城市、公共事业单位、成员、合作伙伴或其他智慧城市专家们的反馈以完善和改进协议，是自联盟创立以来一直秉持的流程。在过去一个月内，TALQ纳入了几项新功能，并出于对进一步改进和简化协议标准的使用作了些许小修改。TALQ规范2.7.0版已于2026年2月正式发布。
为可互操作的户外照明解决方案增强了数据清晰度和标准一致性
通过DALI联盟、Zhaga联盟和TALQ联盟的紧密沟通与不懈努力，助力推动主要国际标准之间的一致性，并为跨道路照明设施联网架构的复杂多供应商系统集成提供一致、透明且可靠的数据交换。新版本推出了两个全新的应用配置，即“DALI D4i灯具TALQ Zhaga应用配置”和“DALI D4i传感器TALQ Zhaga应用配置”。在这些应用配置中，对定义所有功能作了强制性要求。
依托全面的标准化功能集，新应用配置减少了实现变数并确保认证产品具有完整且定义清晰的功能范围。通过确保系统在跨供应商和技术时的行为可预测，这种强制性手段增强互操作性，为部署多供应商解决方案的制造商、系统集成商、公共事业单位和城市提振信心。此外，还为集成DALI D4i在TALQ数据模型中引入了定义明确、来源特定的DALI设备属性。2.7.0版利用明确区分源自DALI的数据来增强语义清晰度，从而确保在可能包含有多种底层技术的系统之间为设备信息提供一致性释义。
提高了对照明应用配置的要求
此外，2.7.0版在现有照明应用配置中加强了一致性。所有实现TALQ照明应用配置的网关都必须具备“灯具执行器”和“灯具监控器”功能，以便让网关的要求与已为中央管理软件(CMS)制定的要求保持一致。之前，只要实现两者之一就可以通过认证。
升级照明应用配置确保了基本照明控制和监控功能的完整实现，进一步增强了TALQ认证系统的可靠性和功能一致性。
利用供应商自定义事件提高灵活性
全新的2.7.0版本还通过引入支持供应商自定义事件（遵循已为供应商属性建立的结构化方法）来提升制造商的灵活性。这样便可以让供应商在完全遵守标准化TALQ框架的同时扩展自身功能。
“得益于2.7.0版的推出，我们将继续秉持为实现可扩展、面向未来且可互操作的智慧城市生态系统这一愿景继续前行。与DALI和Zhaga的紧密合作以及全方位标准化应用配置的引入，彰显了我们致力减少户外照明行业碎片化和推动竞争的决心。”TALQ联盟秘书长Simon Dunkley值新协议发布之际总结道。
通过在招标中要求TALQ认证智慧城市应用，城市可以避免对厂商的过度依赖，并在智慧城市生态系统的设备监控中实现数据互通。
软件开发人员可通过GitHub数据库下载2.7.0版TALQ《智慧城市协议》。
