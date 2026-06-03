Première solution certifiée conforme aux nouveaux profils DALI D4i TALQ Zhaga

The online tool can filter all TALQ-certified products by capabilities

Le portefeuille de produits certifiés TALQ contient maintenant 85 solutions

Nous sommes fiers de constater l’augmentation du nombre de certifications et la prise de conscience croissante quant aux fonctionnalités indispensables pour concevoir une infrastructure performante. ” — Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Le consortium TALQ, qui a développé le protocole Smart City, une norme d'interface mondiale pour les applications de ville intelligente, annonce la première solution certifiée conforme aux nouveaux profils DALI D4i Zhaga. Le logiciel de gestion centralisée (CMS), récemment recertifié, intègre désormais les profils « DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga » et « DALI D4i Sensors TALQ Zhaga », introduits avec la version 2.7 de la spécification TALQ. Ceci marque une étape importante vers plus d’interopérabilité et un échange de données fluide au sein des écosystèmes d'éclairage extérieur intelligent. Actuellement, les 85 produits officiellement reconnus comme solutions certifiées TALQ comprennent 37 systèmes Central Management Software (CMS) et 48 passerelles TALQ (Outdoor Device Networks, ODN).Les investissements dans les nouvelles infrastructures d'éclairage public et autres applications de ville intelligente étant des projets à long terme, villes et collectivités locales recherchent de plus en plus des solutions interopérables et ouvertes leur permettant d’associer différents fournisseurs sur plusieurs cycles d'investissement et de déploiement. Depuis des années, le consortium TALQ accompagne les villes dans leurs procédures d'appel d'offres et la sélection de leurs fournisseurs. Cela passe non seulement par la certification des solutions intégrant la norme TALQ Smart City Protocol , mais aussi par la définition de profils types et de scénarios de tests fonctionnels pour les villes, ainsi que par la publication de listes détaillées des fonctionnalités des produits certifiés TALQ, afin de faciliter la définition des besoins spécifiques des villes.Les profils TALQ regroupent divers cas d'utilisation Villes intelligentesEn définissant les profils TALQ, le consortium a mis à profit l'expertise de ses membres pour regrouper plusieurs cas d'utilisation Villes intelligentes et a défini, pour chaque profil, un ensemble de fonctionnalités obligatoires et facultatives. Les profils actuels Gestion des armoires électriques, Surveillance environnementale, Éclairage, Gestion des actifs d'éclairage, Stationnement intelligent, Gestion intelligente du trafic et Gestion des déchets ont récemment été complétés par les deux nouveaux profils « DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga » et « DALI D4i Sensors TALQ Zhaga ».Le concept des profils TALQ et des cas de tests fonctionnels permet une approche progressive pour définir les exigences d'un appel d’offres. Pour les villes, les services publics, les maîtres d'ouvrage et les consultants, les profils, le modèle d'appel d'offres TALQ et l'outil de filtrage des produits disponibles sur le site web du consortium constituent un guide pratique pour la rédaction d'un appel d'offres et l'évaluation des solutions. Tous ces éléments sont accessibles gratuitement au public.En intégrant des exigences sur mesure dans leurs appels d'offres, les villes peuvent mieux sélectionner des produits adaptés à leurs besoins, s'assurer que les produits certifiés offrent un ensemble de fonctionnalités cohérent et bien défini, et éviter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique en s'appuyant sur des solutions interopérables proposées par plusieurs fournisseurs.Les profils TALQ offrent généralement une certaine flexibilité quant à la manière dont les composants TALQ implémentent des cas d'utilisation spécifiques, comme le profil général Éclairage public. Les deux nouveaux profils « DALI D4i TALQ Zhaga » imposent un cadre plus strict, conforme aux spécifications DALI incluant le D4i, en rendant toutes les fonctionnalités obligatoires. Cela réduit la diversité des implémentations et favorise un comportement prévisible sur les systèmes de différents fournisseurs.De plus en plus de solutions certifiées chaque moisLes 85 produits officiellement certifiés TALQ sont répertoriés sur le site web du consortium, avec une liste détaillée des capacités de chaque système. Ces listes indiquent, pour chaque produit, les profils TALQ pris en charge et les tests fonctionnels réussis, en s’appuyant sur des descriptions claires et axées sur les applications.Parmi les solutions certifiées, un produit est déjà certifié pour les deux nouveaux profils DALI D4i TALQ Zhaga introduits avec la version 2.7 de la spécification TALQ. Robert Tissing, PDG de Luminext : « En tant que contributeurs actifs au développement du protocole TALQ, nous avons agi rapidement, dès la publication de la norme, et proposé ces nouveaux profils à nos clients. Grâce à l'excellent travail de notre équipe informatique, la certification a été obtenue dès le lendemain, permettant à nos clients de profiter immédiatement de cette fonctionnalité ».« Nous sommes fiers de constater non seulement l’augmentation chaque mois du nombre de certifications, mais aussi la prise de conscience croissante quant aux fonctionnalités indispensables pour concevoir une infrastructure performante et évolutive dans l’ensemble du paysage mondial des villes intelligentes », ajoute Simon Dunkley, Secrétaire général du consortium TALQ.Les produits certifiés sont classés en deux catégories : CMS ou passerelles. Il est important de comprendre que la passerelle TALQ (TALQ Gateway) est une fonction logique se distinguant généralement des passerelles de communication (comme les passerelles LoRaWAN et Mesh) utilisées au sein des réseaux de dispositifs extérieurs (ODN, Outdoor Device Networks). La passerelle TALQ constitue l'interface normalisée entre un ODN et le CMS. Le protocole TALQ, et donc la passerelle TALQ, est indépendant du réseau et de la technologie de communication sous-jacente.

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