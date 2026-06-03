TALQ certifica la primera solución compatible con los nuevos perfiles DALI D4i TALQ Zhaga

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El número de productos certificados por TALQ asciende a 85 soluciones

Nos enorgullece comprobar que el número de certificaciones sigue creciendo y también que existe una comprensión cada vez mayor de las funcionalidades necesarias para diseñar infraestructuras potentes.” — Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- El Consorcio TALQ, desarrollador del Smart City Protocol, un estándar global de interfaz para aplicaciones de ciudades inteligentes, anuncia la primera solución certificada conforme a los nuevos perfiles TALQ Zhaga DALI D4i. El CMS (Central Management Software), recientemente recertificado, incorpora los TALQ Profiles “DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga” y “DALI D4i Sensors TALQ Zhaga”, introducidos con la versión 2.7 de la Especificación TALQ. Esto representa un importante avance hacia una mayor interoperabilidad y un intercambio de datos más fluido dentro de los ecosistemas de alumbrado exterior inteligente. Actualmente, las 85 soluciones oficialmente certificadas por TALQ incluyen 37 CMS y 48 TALQ Gateways (redes de dispositivos de exterior u ODN, Outdoor Device Networks).Dado que las inversiones en nuevas infraestructuras de alumbrado público y otras aplicaciones de ciudad inteligente son inversiones a largo plazo, las ciudades y comunidades demandan cada vez más soluciones abiertas e interoperables que les permitan combinar tecnologías de distintos proveedores a lo largo de diferentes ciclos de inversión y despliegue. Desde hace años, el Consorcio TALQ apoya a las ciudades en sus procesos de licitación y selección de proveedores. Para ello, no solo certifica soluciones que integran con éxito el estándar TALQ Smart City Protocol , sino que también define perfiles funcionales, casos de prueba representativos y publica listas detalladas de capacidades de los productos certificados, facilitando así la definición de requisitos específicos por parte de las administraciones.Los TALQ Profiles agrupan diferentes casos de uso de ciudad inteligenteMediante la definición de perfiles funcionales TALQ (TALQ Profiles), el Consorcio ha aprovechado la experiencia de sus miembros para agrupar distintos casos de uso de ciudad inteligente y establecer, para cada perfil, un conjunto de funcionalidades obligatorias y opcionales. Los perfiles existentes para control de cuadros eléctricos (Cabinet Control), monitorización ambiental (Environmental Monitoring), alumbrado (Lighting), gestión de activos de alumbrado (Lighting Asset Management), aparcamiento inteligente (Smart Parking), tráfico inteligente (Smart Traffic) y gestión de residuos (Waste Management) se han ampliado recientemente con los nuevos TALQ Profiles DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga y DALI D4i Sensors TALQ Zhaga.El concepto de perfiles TALQ y de casos de prueba funcionales permite adoptar un enfoque progresivo a la hora de definir los requisitos de una licitación. Para ciudades, empresas de servicios públicos, proyectistas y consultores, los perfiles, la Plantilla TALQ para Pliegos (TALQ Tender Template) y la herramienta de filtrado de productos disponible en la web del Consorcio constituyen una guía práctica para redactar pliegos y evaluar soluciones. Todos estos recursos están disponibles públicamente y de forma gratuita.Al incorporar requisitos específicos en sus licitaciones, las ciudades pueden seleccionar con mayor precisión los productos que mejor se adapten a sus necesidades, garantizar que los productos certificados implementen un conjunto de funcionalidades coherente y bien definido, y evitar la dependencia de un único proveedor gracias al uso de soluciones interoperables y multivendedor.Los TALQ Profiles suelen ofrecer flexibilidad en la forma en que los distintos componentes TALQ implementan determinados casos de uso, como ocurre con el de alumbrado público (Lighting Profile). Sin embargo, los dos nuevos perfiles TALQ Zhaga DALI D4i establecen un marco más estricto, alineado con los documentos DALI que conforman D4i, al convertir todas las funcionalidades en obligatorias. Esto reduce la variabilidad en las implementaciones y favorece un comportamiento predecible entre sistemas de diferentes fabricantes.Cada mes se certifican más solucionesLos 85 productos oficialmente certificados por TALQ figuran en el sitio web del Consorcio, junto con una lista detallada de capacidades para cada sistema. Estas listas muestran, de forma clara y orientada a la aplicación práctica, qué perfiles TALQ admite cada producto y qué pruebas funcionales ha superado.Entre las soluciones certificadas, un producto ya ha obtenido la certificación para los dos nuevos perfiles TALQ Zhaga DALI D4i introducidos con la versión 2.7 de la Especificación TALQ. Robert Tissing, CEO de Luminext, explica:"Como colaboradores activos en el desarrollo del Protocolo TALQ, actuamos con rapidez para poner estos nuevos perfiles a disposición de nuestros clientes inmediatamente después de la publicación del estándar. Gracias al excelente trabajo de nuestro equipo de desarrollo de software, logramos la certificación al día siguiente, permitiendo a nuestros clientes beneficiarse de esta capacidad desde el primer momento."“Nos enorgullece comprobar no solo que el número de certificaciones sigue creciendo mes tras mes, sino también que existe una comprensión cada vez mayor de las funcionalidades necesarias para diseñar infraestructuras potentes y escalables en todo el ecosistema global de ciudades inteligentes”, añade Simon Dunkley, secretario general del Consorcio TALQ.Los productos certificados se clasifican como CMS o TALQ Gateways. Es importante entender que el TALQ Gateway es una función lógica y, por lo general, es diferente de los gateways de comunicación (como los gateways LoRaWAN o Mesh) utilizados dentro de las redes de dispositivos de exterior (ODN). El TALQ Gateway representa la interfaz estandarizada entre una ODN y el CMS. El Protocolo TALQ, y por tanto el TALQ Gateway, es independiente de la red utilizada y de la tecnología de comunicación subyacente.

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