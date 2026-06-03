首款通过新 DALI D4i TALQ Zhaga 配置文件认证的解决方案
TALQ 认证产品组合已达 86 款解决方案
我们很自豪地看到，不仅认证数量每月都在增加，而且人们对在全球整个智慧城市领域设计强大且可扩展的基础设施所需功能的理解也在不断加深。”PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, June 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- TALQ 联盟（开发了 Smart City Protocol，它是面向智慧城市应用的全球接口标准）宣布首个通过新 DALI D4i Zhaga 配置文件认证的解决方案。最近重新认证的中央管理软件（Central Management Software，CMS）现在同时包含 TALQ 规范 2.7 版中引入的“DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga”和“DALI D4i Sensors TALQ Zhaga”两个配置文件。这标志着智慧户外照明生态系统在互操作性与无缝数据交换方面迈出重要一步。目前官方列为 TALQ 认证的共 85 款解决方案中，包括 37 款中央管理软件（CMS）和 48 款 TALQ 网关（Outdoor Device Networks，ODN）。
— Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium
鉴于对新型街道照明基础设施及其他智慧城市应用的投资属于长期投资，城市与社区愈发渴求可互操作且开放的解决方案，以便在多个投资与部署周期中整合不同供应商的产品。多年来，TALQ 联盟一直在城市的招标流程和供应商遴选方面提供支持。除了对成功集成 TALQ Smart City Protocol 标准的解决方案进行认证外，联盟还通过定义典型配置文件、城市功能测试案例，并发布 TALQ 认证产品的详细能力清单，协助各城市更容易地制定各自的需求。
TALQ 配置文件将多种智慧城市用例进行分组
通过定义 TALQ 配置文件，联盟利用成员的专业知识将若干智慧城市用例进行分组，并为每个配置文件定义了一系列强制功能与可选功能。现有的机柜控制、环境监测、照明、照明资产管理、智能停车、智能交通和垃圾管理等配置文件，最近扩展并新增了两个 DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga 和 DALI D4i Sensors TALQ Zhaga 配置文件。
TALQ 配置文件和功能测试案例的设计允许逐步定义招标要求。对城市、公共事业单位、项目规划者和顾问而言，配置文件、TALQ 招标模板以及 TALQ 联盟网站上的产品筛选工具，在起草招标文件和评估解决方案时提供切实可行的指引。所有这些内容均公开且免费提供。
通过在招标中纳入定制化要求，城市可以更好甄选契合自身需求的适配产品，确保认证产品具备统一且界定清晰的功能集，并通过依赖可互操作的多供应商解决方案规避供应商锁定风险。
TALQ 配置文件通常允许 TALQ 组件实现特定用例的方式保有灵活性，比如更宽泛的街道照明配置文件。然而，两款新 DALI D4i TALQ Zhaga 配置文件，则通过将所有功能设为强制项，构建起与含 D4i 在内的 DALI 手册相符的更严格框架。此举减少了实施差异，有助于不同供应商系统之间行为的可预测性。
每月新增更多认证解决方案
TALQ 联盟网站上列出了全部 85 款官方 TALQ 认证产品，并为每个系统提供了详细的能力清单。这些清单以易于理解且贴合应用场景的描述方式，概述了每款产品所支持的 TALQ 配置文件以及所通过的功能测试。
在这些经认证的解决方案中，有一款产品已同时通过 TALQ 规范 2.7 版中引入的两项新的 DALI D4i TALQ Zhaga 配置文件的认证。Luminext 的首席执行官 Robert Tissing 解释说：“作为 TALQ 协议开发的积极贡献者，我们在标准发布后立即迅速行动，将这些新配置文件提供给客户使用。得益于我们软件团队的卓越工作，次日便完成认证，从而确保客户能够即可受益于这一能力。”
“我们很自豪地看到，不仅认证数量每月都在增加，而且人们对在全球整个智慧城市领域设计强大且可扩展的基础设施所需功能的理解也在不断加深。”TALQ联盟秘书长 Simon Dunkley 补充道。
认证产品被划分为 CMS 或网关。重要的是要明白，TALQ 网关是一种逻辑功能，通常与户外设备网络（ODN）中使用的通信网关（例如 LoRaWAN 网关和 Mesh 网关）不同。TALQ 网关代表了 ODN 与 CMS 之间的标准化接口。TALQ 协议以及因此而来的 TALQ 网关与网络无关，且独立于底层通信技术。
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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