Radisys、プラットフォーム主導型アプローチによるデジタルサービス推進に向けて楽天モバイルとパートナーシップを発表
EINPresswire.com/ -- 米国テキサス州ダラス – 2026年2月26日 – オープンテレコムソリューションのグローバルリーダーであるRadisys Corporation（以下、Radisys）は本日、世界でも先進的にクラウドネイティブなOpen RANモバイルネットワークの構築を実現した知見を持つ楽天モバイル株式会社（以下、楽天モバイル）とパートナーシップを発表しました。本パートナーシップにより、楽天モバイルは、RadisysのEngage Digital Platform（EDP）を活用し、AIで強化された新たなデジタルサービスの提供が可能になります。Radisysは、生成AIを活用した次世代メディアアプリケーションを提供するための、統合且つプログラマブルな通信プラットフォームアプローチを通じて、サービスプロバイダーがネットワーク投資を収益化する手法に変革をもたらします。
サービスプロバイダーが高性能ネットワークの収益化を加速させる中、ネットワーク内で動作し、デバイス非依存で、AIベースの没入型アプリケーションを、優れた機能性、性能、セキュリティとともに提供できる能力は、単一機能のOTTサービスとの差別化要因となります。楽天モバイルは、 RadisysのEngage Digital Platform (EDP) を自社のコアネットワーク基盤に直接組み込むという、プラットフォームを中核とする戦略を採用しました。新サービスごとに個別の製品やアプリケーションを導入するのではなく、EDPを活用して単一の統合プラットフォームから迅速なサービス開発と展開を実現することで、市場投入までの時間を短縮するとともに、業界をリードするクラウドネイティブなネットワーク基盤を活用してコスト削減を図ります。
RadisysのCEOであるArun Bhikshesvaranは、次のように述べています。「楽天モバイルは、ネットワーク構築当初から、完全仮想化されたクラウドネイティブなアーキテクチャを採用することで業界をリードしてきた実績あるイノベーション企業です。当社のEngage Digital Platform (EDP) を通じて、複雑な統合や製品のサイロ化を伴うことなく、新たなコミュニケーション及び顧客エンゲージメントサービスを迅速に立ち上げ、ネットワークの収益化を可能にすることで、楽天モバイルの次世代に向けた成長を支援できることを誇りに思います。」
楽天モバイルのビジネス戦略・ポートフォリオ責任者であるPuneet Handa氏は、次のように述べています。
「楽天モバイルは、AIを活用した通信ソリューションを活用し、よりシームレスで快適なユーザー体験を提供するネットワークを全国で展開してきました。RadisysのEngage Digital Platform (EDP) を活用することで、繰り返しの統合作業を行うことなく、お客様に革新的な新サービスを迅速に開発・展開することが可能になります。」
Engage Digital Platform (EDP) の「一度構築すれば、何度でも展開可能（build once, launch many）」モデルでは、以下のメリットが得られます。
・新サービスは同一プラットフォーム上で開発・展開されるため、統合作業の繰り返しが不要です。
・単一のプラットフォーム導入で将来的に拡張するユースケースを支えられるため、投資対効果（ROI）が向上します。
・サービスの俊敏性が向上し、市場ニーズに先行して差別化された体験を顧客に直接提供可能です。
このアプローチは、各サービスやユースケースごとに新たな投資や統合作業を必要とするサイロ化された競合ソリューションとは対照的です。
プラットフォーム主導型モデルを採用することで、サービスプロバイダーは次世代デジタルサービスの開発及び提供を加速できます。RadisysのEngage Digital Platform (EDP)は、既存インフラを活用しながら、新たな収益化モデルを創出し、プライベート5Gネットワーク、ネットワークスライシング、エッジベースアプリケーション、ネットワークAPI公開などの高度なサービス展開を可能にします。
Radisysについて
Radisysは、オープンテレコムソリューション及びサービスのグローバルリーダーです。 Radisysのディスアグリゲーションプラットフォーム（分散型）と統合サービスは、オープンソフトウェアとハードウェアを組み合わせたオープンリファレンスアーキテクチャと規格を活用しており、サービスプロバイダーはオープンなデジタルトランスフォーメーションを推進できます。デジタルエンドポイントから、分離型・オープンアクセス、コアソリューション、没入型デジタルアプリケーション、エンゲージメントプラットフォームに至るまで、エンドツーエンドのソリューションポートフォリオを提供しています。また、世界水準の経験豊富なネットワークサービス組織が、ライフサイクル全体にわたるサービスを提供し、サービスプロバイダーが最適な総所有コストで高い拡張性と性能を備えたネットワークを構築・運用できるよう支援します。
詳細は www.Radisys.com をご覧下さい。
Radisys®はRadisysの登録商標です。その他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。
Matt Baxter
