تعلن عن إطلاق النسخة العربية من منصتها التعليمية المخصصة للمرحلة الابتدائية. Seesaw
المنصة أصبحت متاحة بالكامل باللغة العربية.SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, February 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت Seesaw، المنصة العالمية الرائدة في تجارب التعلّم للمرحلة الابتدائية، عن إطلاق النسخة العربية المتكاملة من منصتها التعليمية، لتصبح متاحة بالكامل باللغة العربية للطلاب و المعلمين وقادة المدارس وأولياء الأمور في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمثل هذا الإطلاق خطوة استراتيجية تعكس التزام Seesaw بتقديم تعليم شامل يراعي الخصوصية الثقافية والهوية اللغوية، كما يعزز حضورها في المنطقة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة المفكرون الصغار، الشركة الحائزة على جوائز والمتخصصة في حلول تنمية مهارات اللغة العربية.
توفر النسخة العربية من Seesaw تجربة متكاملة مع دعم كامل للكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL) عبر جميع اجزاء المنصة، مما يضمن تجربة استخدام سلسة للمتعلمين الصغار وأسرهم. مثل التنقل داخل المنصة، إلى إنشاء الأنشطة والتواصل مع أولياء الأمور.
كما تتضمن المنصة أدوات Seesaw AI المدمجة مباشرة ضمن بيئة عمل المعلم، والتي تُمكّن المعلمين من إعداد أنشطة صفية جاهزة بسرعة، وتحويل المواد التعليمية إلى انشطة تفاعلية، وتعزيز الطلاقة القرائية لدى الطلاب، وتقديم تغذية راجعة دقيقة وفي الوقت المناسب بما يعزز من كفاءة التعليم دون التأثير على جودة الإشراف التربوي.
ومن خلال تعاونها مع شركة المفكرون الصغار، تدعم Seesaw تنمية مهارات اللغة العربية عبر دمج البرامج التالية:
اقرأ بالعربيّة : للطلاب الناطقين بالعربية.
أتعلّم العربيّة : للمتعلمين غير الناطقين بالعربية وطلاب المراحل المبكرة.
ميزان : للاختبارات المعيارية لقياس مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث.
وبهذا التكامل، تقدم Seesaw وشركة المفكرون الصغار للمدارس محتوى متوافقًا مع المناهج الدراسية، وأدوات دقيقة لقياس تطور مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب ملفات إنجاز رقمية توثق تقدم الطالب بصورة مستمرة وواضحة.
"إتاحة منصة Seesaw باللغة العربية تمثل خطوة نوعية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور في المنطقة. فالمنصة المعرّبة بالكامل توفر على المعلمين وقتًا ثمينًا، وتتيح لهم التركيز على العملية التعليمية بدلًا من الانشغال بالترجمة، كما تمنح الطلاب الثقة للتعلّم والإبداع والتعبير عن أنفسهم بلغتهم الأم.
ويتماشى هذا الإطلاق مع رؤية دولة الإمارات في تمكين المعلمين والمتعلمين، والحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها من خلال توظيف التكنولوجيا التعليمية المبتكرة."
— ماجدة نمرود، معلمة مرحلة الطفولة المبكرة، الإمارات العربية المتحدة
ويأتي هذا الإطلاق انسجامًا مع التوجهات التعليمية المتجددة في دول المنطقة، بما في ذلك رؤية السعودية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع تطوير التعليم وتعزيز اللغة العربية ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
ومن خلال توسيع الوصول إلى تعلّم رقمي عالي الجودة باللغة العربية، تسهم Seesaw في دعم المدارس لتعزيز المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، وتحسين متابعة تقدم الطلاب، وبناء بيئات تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال المستقبل.
للمزيد من المعلومات حول النسخة العربية من Seesaw وطلب معلومات لمدرستكم، يرجى زيارة:
https://bit.ly/4qXUYDE
نبذة عن Seesaw والمفكرون الصغار
تُعدّ Seesaw منصة عالمية رائدة في تقنيات إدارة التعلّم، صُممت خصيصًا لمرحلة التعليم الابتدائي، وتهدف إلى تمكين الطلاب والمعلمين من خلال أدوات رقمية تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز النمو الأكاديمي المستدام ويرتقي بتجربة التعلّم.
أما المفكرون الصغار فهي شركة رائدة في مجال تقنيات التعليم، متخصصة في تنمية مهارات اللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد انضمت إلى Seesaw في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الحلول التعليمية العربية عالية الجودة، المبنية على أسس علمية ومنهجيات بحثية رصينة.
معًا، تُشكّل Seesaw والمفكرون الصغار منظومة تعليمية متكاملة تضع اللغة العربية في قلب التجربة التعليمية، من خلال الجمع بين نظام إدارة تعلّم متكامل للمرحلة الابتدائية، وبرامج متخصصة لتنمية مهارات اللغة العربية، واختبارات معيارية دقيقة، وأدوات ذكاء اصطناعي مدمجة. وتهدف هذه المنظومة إلى دعم نمو الطلاب بصورة ملموسة وقابلة للقياس، على مستوى المنطقة وخارجها.
