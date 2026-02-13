Seesaw hleypir af stokkunum fullbúnu íslenska kerfi sem er innleitt í 12 skóla í Kópavogi
Ég er mjög ánægð með að námsvettvangurinn Seesaw sé kominn aftur í notkun í Kópavogi.”SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, February 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Seesaw, leiðandi námsvettvangur fyrir grunnskóla og yngri stiga, hefur hleypt af stokkunum að fullu staðbundnu viðmóti á íslensku, sem eykur aðgang að stafrænum námstólum sem eru sérstaklega hönnuð fyrir unga nemendur á móðurmáli sínu.
— Bergþóra Þórhallsdóttir, verkefnastjóri upplýsingatækn
Innleiðingin hefst í 12 skólum í Kópavogi, þar sem nemendur, kennarar og fjölskyldur nota nú Seesaw á íslensku fyrir stafrænar eignasöfn, mótunarmat og dagleg samskipti milli skóla og heimilis.
Íslenska viðmótið styður beint við menntastefnu Íslands til ársins 2030 með því að styrkja tungumálaþróun, samskipti og læsi, sem gerir nemendum kleift að sýna fram á þekkingu sína í gegnum tal, myndbönd, myndir og texta, allt á móðurmáli þeirra. Nemendur geta sýnt fram á nám sitt með tali, myndbandi, myndum og texta, á meðan kennarar njóta góðs af verkfærum sem passa náttúrulega inn í kennslu og mat í kennslustofunni.
Kennarar sem þegar nota íslenska viðmótið benda á tafarlaus áhrif þess á samskipti í kennslustofunni og þátttöku fjölskyldna.
„Ég er mjög ánægð með að námsvettvangurinn Seesaw sé kominn aftur í notkun í Kópavogi.“ segir Bergþóra Þórhallsdóttir, verkefnastjóri upplýsingatækni í Kópavogi. „Seesaw auðveldar bæði nemendum og kennurum að skrá og deila námi á einfaldan og skýran hátt. Foreldrar fá einnig betri innsýn í skólastarfið og geta fylgst með námi barna sinna, sem hjálpar til við að skapa jákvæð tengsl milli skóla og heimilis.
Seesaw er hannað með friðhelgi og öryggi að leiðarljósi. Öll gögn frá íslenskum skólum eru geymd á öruggan hátt innan Evrópu og kerfið starfar í fullu samræmi við kröfur GDPR. Þetta tryggir að skólar, fjölskyldur og menntamálayfirvöld geti notað Seesaw af öryggi, vitandi að upplýsingar um nemendur eru meðhöndlaðar á ábyrgan og gagnsæjan hátt.
Samkvæmt Matt Given, forstjóra Seesaw, snýst staðfærsla um meira en þýðingu.
„Að gera Seesaw aðgengilegt á íslensku endurspeglar skuldbindingu okkar til að styðja við staðbundin menntakerfi með verkfærum sem virða tungumál, menningu og traust.“ Þegar nám fer fram á tungumáli kennslustofunnar verður það fjölbreyttara, skemmtilegra og þýðingarmeira fyrir alla sem að því koma.
Með því að gera nemendum kleift að skrá og deila námi sínu á íslensku frá fyrstu árum skólagöngunnar, hjálpar Seesaw til við að gera nám sýnilegt, styrkir samstarf milli skóla og heimilis og styður við örugg samskipti innan skólasamfélagsins.
Með fullkomlega staðfærðu íslenska viðmóti býður Seesaw ungum nemendum, kennurum og fjölskyldum upp á vettvang sem er hannaður til að endurspegla hvernig nám fer fram í raun og veru í íslenskum kennslustofum. Frá snemmbúnum læsi til daglegra samskipta geta nemendur tjáð hugsanir sínar á sínu eigin tungumáli, sem gerir námið opnara, sýnilegra og tengtara strax frá upphafi.
Frekari upplýsingar um Seesaw á íslensku eða útfærsluna í Kópavogi eru að finna á vefsíðunni eða hafið samband við Kim Daye, kdaye@seesaw.me, til að skipuleggja fund.
Um Seesaw:
Seesaw er leiðandi námsvettvangur sem er þróaður sérstaklega fyrir grunnskólanemendur. Seesaw sameinar kennslutæki, staðlaðar kennslustundir, nemendaföt og sveigjanlega samskiptaeiginleika sem gera nám líflegt fyrir yfir 25 milljónir nemenda, kennara og fjölskyldna um allan heim.
Tengiliður fjölmiðla:
Fyrir frekari upplýsingar eða til að óska eftir eintaki til umsagnar, vinsamlegast hafið samband við:
Dina Kandzic-Petrut, fjölmiðlastjóri, New York City, NYC
Medina@seesaw.me
Medina Kandzic Petrut
Seesaw Learning
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.