キャンペーン 'EUTOP ASIA' を通じて DOPブランドが日本の消費者に深く浸透
アブルッツォワインとピアーヴェチーズDOPのプロジェクトは、3年間で1,500万人以上の消費者と2,200人の業界関係者に訴求。来週4日間で6イベントを開催し、@chef_Fabioとのコラボで華やかに締めくくります。ROME, ITALY, February 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- 本キャンペーン「EUTOP-ASIA：トップテイスト・オリジナルPDO - ヨーロッパからの高品質な製品」は、これまでに1,500万人の消費者と2,200人の業界関係者にアプローチし、キャンペーン活動の締めくくりを迎えようとしています。2026年2月28日に正式に終了する本プロジェクトを振り返り、アブルッツォワイン保護コンソーシアムの会長、アレッサンドロ・ニコデミ氏は、特に対面式イベントでの優れた成果を高く評価し、次のように語ります：「レストランウィークや大型小売店でのプロモーションを通じて、20万7,000人以上の消費者の方々にご参加いただき、当協会の製品を実際に味わっていただくことで、さまざまな楽しみ方や多彩なペアリングを体験していただきました。テイスティング体験と並行して、広報活動にも積極的に取り組み、SNSの投稿やウェブ広告では1,500万回以上のインプレッションを達成しました。これは、消費者にヨーロッパのDOP（原産地呼称保護）マークを認識してもらい、その価値を理解してもらうことに大きく役立ったことを表しています」
。アブルッツォワインとピアーヴェチーズDOPという、いずれも高品質な2つの製品を組み合わせることが、業界関係者の関心を引く鍵になったと言えるでしょう。ピアーヴェチーズDOP保護コンソーシアムの会長、モデスト・デ・チェット氏は次のように語ります。「広報イベントや見本市、マスタークラス、ウェビナー、見学ツアー、セミナー、ウォークアラウンドテイスティング、B2B営業などを通じて、2,200人以上の関係者と直接関わることができました。さまざまな取り組みを通じて、卸売業者やディストリビューター、輸入業者、ジャーナリストと直接つながり、関心を持っていただくことができました。このような関係者は、競争の激しい特殊な市場で、私たちの製品を広め、定着させるうえで欠かせない存在となります」
。まさに、このような関係者を対象とした最終イベントが予定されており、3年間におよぶ充実した活動を盛大に締めくくることになります。
2026年2月23日、18:00から21:00まで、東京の「トラットリア・パエザーニ」（東京都新宿区西早稲田2丁目18-19）にて、プレス向けのイベントが開催されます。当日は、ジャーナリストの方々にこれまでの取り組みで達成した素晴らしい成果をご紹介するとともに、アブルッツォ地方の伝統料理と、前菜としてピアーヴェチーズをお試しいただきます。
翌日、2026年2月24日には、東京の「明治記念館」（東京都港区元赤坂2-2-23）にて、14:30から16:00まで、業界関係者向けのマスタークラスが開催されます。さらに、18:00から21:00まで、「日比谷パレス」（東京都千代田区日比谷公園1-6）においても業界関係者向けの広報イベントが行われます。当日は、レストランウィークで特に目覚ましい活躍を見せたレストランオーナーを表彰し、証明書とともにピアーヴェDOPチーズ3個が贈呈される予定です。
その後、他の主要都市にてキャンペーン活動が展開されます。2026年2月25日、14:30から16:00まで、大阪の「ザ・ガーデンルーム」（リッツカールトン大阪／〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25）にて、業界関係者向けのマスタークラスが開催されます。また、2026年2月26日、14:30から16:00まで、鹿児島の城山ホテル鹿児島にあるパーティー会場「アイリス」（鹿児島市新照院町41-1）でも業界関係者向けのマスタークラスが行われます。
最後に再び東京に戻り、キャンペーンを締めくくるイベントが開催されます。2026年2月27日、14:30から17:00まで、業界関係者向けのワークショップおよびクッキングクラスが、「スタジオピーク」（〒145-0066 東京都大田区南雪谷3-19-6 サウスパーク101号室）が行われます。
当日は、アブルッツォ地方の伝統料理とワインのペアリングをメインとし、YouTube登録者数120万人以上を誇る「シェフ・ファビオ」（https://www.youtube.com/@chef_Fabio）の創造力あふれる料理も披露されます。
本プロジェクト「EUTOP-ASIA：トップテイスト・オリジナル - ヨーロッパからの高品質な製品」は各製品の保護コンソーシアムにより推進されるEU連合との共同出資プロジェクトです。
