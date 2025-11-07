アブルッツォワインとピアーヴェDOPをお試しいただけるイベント開催。 11月中、全国69都市にある168店のレストランでお待ちしております
レストランウィークに関する情報は www.toptasteoriginal.eu をご覧くださいROME, ITALY, November 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- ローマ、2025年11月5日‐11月中、年間イベントの中でも特に人気の高い、アブルッツォワインDOPとピアーヴェチーズDOPをお試しいただける「レストランウィーク」が再び開催されます。
本キャンペーン「EUTOP-ASIA:トップテイスト・オリジナルPDO、ヨーロッパからの高品質な製品」では、ヨーロッパが誇る高品質な食品をオリジナルのレシピやペアリングを通してお楽しみいただけるイベントに、日本のワイン・チーズ愛好家の皆さまをご招待します。どなたでも参加いただけるこのイベントには、全国69都市にある168店のレストランが参加します。イタリアンレストランから高級レストラン、ピッツェリア、さらには和食や世界の料理の有名チェーン店まで、あらゆる味覚に合わせた多彩な顔ぶれで皆さまをお迎えします。
参加レストランの一覧やキャンペーンの詳細は、本プロジェクトの公式サイト www.toptasteoriginal.eu/restaurants-week でご覧いただけます。
過去の開催でも多くの方々からご好評いただいたように、「レストランウィーク」は最高品質のDOP製品を体験できる絶好の機会として、これらの製品はもちろんのこと、イベントの形式に関しても高い評価をいただいています。本イベントでは、各レストランのシェフが考案するオリジナルレシピやペアリングをご紹介します。本プロジェクトで特に注目されている5種類のアブルッツォワインDOP、そして2種類の熟成期間メッツァーノおよびヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロのピアーヴェDOPを組み合わせた特別なメニューをお楽しみいただけます。
お客様は、ピアーヴェチーズDOPとアブルッツォワインを組み合わせた料理の中から、お気に入りのレシピに投票することもできます。投票の結果、上位3位に選ばれたレストランには、ピアーヴェ・セレツィオーネ・オーロ（6kg）が贈与されます。
「EUTOPメニュー」をお選びいただいたお客様には、本キャンペーンおよび製品に関する豊富な資料が配布され、最高品質のワインやチーズについて詳しい情報をご覧いただけます。本プロジェクトの目的のひとつは、日本においてもDOP（原産地呼称）マークの認知を広めることです。これにより消費者の皆さまが本物と偽造品を見分ける知識を得て、DOP製品ならではの品質の違いを理解していただくことを目指しています。本プロジェクトおよびその目的の詳細は、公式サイト www.toptasteoriginal.eu でご覧いただけます。「EUTOP-ASIA：トップテイスト・オリジナル PDO、ヨーロッパからの高品質な製品」キャンペーンは、両製品の保護コンソーシアムによって推進され、欧州連合の支援を受けて実施されています。
日本で展開されるさまざまなプロモーション活動の最新情報は、以下の公式SNSでもご覧いただけます。
Instagram: https://www.instagram.com/toptaste_originalpdofromeu/
YouTube: https://www.youtube.com/@TOPTASTEORIGINAL/about
Carla Ingrasciotta
Blancdenoir srl
+39 380 772 7008
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.