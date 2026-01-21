アブルッツォDOPワイン＆ピアーヴェDOPチーズ： レストランウィーク開催を機に 日本で「EU-TOPブーム」

eutop-asia Restaurant Week

総計125,496名の消費者に参加いただき（2024年に比べて30％増） 試食・試飲イベントが大成功を記録

ROME, ITALY, January 21, 2026 / EINPresswire.com / -- ローマ、2026年1月15日－約4週間にわたるプロモーション期間中、およそ125,500名の消費者に参加いただき、「EUTOP-ASIA：トップテイスト・オリジナル PDO－ヨーロッパからの高品質な製品」プロジェクトが主催したレストランウィークは、日本においてアブルッツォワインおよびピアーヴェDOPチーズが本格的に認知・評価されたことを示しました。本企画は、消費者を対象に展開されてきた3年間の活動の集大成となるものであり、参加数は前年と比べて30％増を記録。さらに、参加レストラン数は前年の155店に対し168店（8.39％増）、販売ボトル数においても過去最多を達成し、前年の7,439本に対し8,268本（11.14％増）に達しました。加えて、1か月間のピアーヴェチーズDOP消費量が400kgを超える結果となりました。アブルッツォワイン保護コンソーシアムの会長アレッサンドロ・ニコデミ氏は次のように語ります。「今回で3回目となるレストランウィークは、製品に対する消費者の認識における大きな節目となりました。これは、これまでの取り組みを通じて私たちの製品を知った多くの消費者が、本企画に高い関心を示し、積極的に参加したこと、さらには何度もお越しいただいた方もいたことを明らかに示す結果です。24店舗のレストランで、わずか1か月間のアブルッツォワイン販売本数は100本を越し、中でも、東京の『オステリア・ダ・アダ』では、1,152本という他に類を見ない記録が打ち立てられました。本プロジェクトにおいて、まさに最高の成果を収めることができました。ピアーヴェチーズDOP保護コンソーシアムとの協力により、日本での高級志向層におけるヨーロッパ製品の確固たる地位を確立することができました。さらに、欧州連合の支援も得ることで、市場開拓において最適な条件を得ることができ、供給・需要面の双方において並行して取り組むことが可能となりました」。11月1日から30日まで全国で開催されたレストランウィークには、168店のレストランが参加し、アブルッツォワインDOPやピアーヴェチーズDOPをアピールする絶好の機会となりました。参加レストランでは、試食・試飲メニューを提案するとともに、プロモーション用の資料やグッズも活用されました。地域別参加レストラン数：北海道 2東北 2関東 49中部・北陸 23関西 58中国 3四国 1九州 30例年通り、本イベントを主催した両協会は、最も積極的に参加したレストランを表彰し、ワイン部門では、イタリアンレストラン部門で東京の「トラットリア・ダイ・パエサーニ」と京都の「カンティーナ・アルコ」、そしてイタリアンレストラン以外の部門で福岡の「ワイン天ぷら あら木」が受賞しました。過去に受賞歴のある店舗は対象とされず、販売本数だけでなく、1本あたりの平均単価も考慮して評価されました。表彰式は、2月24日に東京で開催されるプロモーションイベントにて行われる予定です。ピアーヴェDOPコンソーシアムの専門家は、チーズを活用したオリジナルレシピのコンテストを行い、以下の3店を選出しました：• かもしか （愛知）－ピアーヴェチーズ入り「名古屋ハヤシ」春巻き• ハマヅィ（長崎）－フムスとピアーヴェチーズのクロスティーニ、グリルマリネサーディン添え• ボニート（東京）－ピアーヴェチーズのチュイール、椎茸の8色カポナータ添え3店のレストランには、ピアーヴェチーズDOPの中でも最も長い熟成期間を要し、最高級とされる「ヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロ」が6kg贈られました。ピアーヴェチーズ保護コンソーシアムの会長、モデスト・デ・チェット氏はこう語ります。 「本年度は、レシピに工夫を凝らしたり、熟成チーズの魅力を引き出すテクニックに進化が見られ、大きな喜びを感じました。食習慣や味覚が大きく異なる遠い国のシェフたちに新しい食材を提案し、自らの料理に取り入れてもらい活用してもらうことは、決して容易ではありませんでした。これは、ピアーヴェDOPチーズ独特の魅力が、国境を超えて評価されることを示す証でもあります」。プロジェクトに関する詳細は公式サイト www.toptasteoriginal.eu または以下のSNSでご覧いただけます：IG @toptaste_originalpdofromeuYT @TOPTASTEORIGINAL

