Лара Фабиан очаровала публику на грандиозном концерте ко Дню Святого Валентина в Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Rixos Hotels Egypt превратили День святого Валентина в международный фестиваль любви вместе с Ларой Фабиан.

KAZAKHSTAN, February 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Лара Фабиан очаровала публику на грандиозном концерте ко Дню Святого Валентина в Rixos Radamis Sharm El SheikhШарм-эль-Шейх, февраль 2026 года. Rixos Hotels Egypt успешно провели великолепный концерт ко Дню Святого Валентина с участием международной иконы Лары Фабиан в отеле Rixos Radamis Sharm El Sheikh, на котором собрались 8 000 гостей из 50 стран, превратив вечер в масштабный международный праздник любви и музыки«Этот замечательный вечер показал силу музыки, объединяющей людей со всего мира», сказал г-н Эркан Йылдырым, управляющий директор Rixos Hotels Egypt. «Принять 8 000 гостей, представляющих 50 национальностей, это значимое достижение для нас. Мероприятия такого масштаба подтверждают нашу приверженность для того чтобы Шарм-эль-Шейх стал ведущим мировым направлением для роскошного отдыха и международных культурных мероприятий»Все отели сети Rixos в Шарм-эль-Шейхе, а также концертная площадка, были полностью оформлены в романтическом стиле ко Дню Святого Валентина. Элегантный декор в красно-золотых тонах, дорожки, освещённые свечами, цветочные декорации и тематические украшения создавали волшебную атмосферу на всей территории. Гости выстраивались в длинные очереди ещё до начала мероприятия, с нетерпением ожидая входа на впечатляющую открытую площадку с живописным видом на Красное море.С карьерой, охватывающей более трёх десятилетий, и с продажами более 20 миллионов альбомов, Лара Фабиан подарила публике мощное выступление, исполнив такие культовые хиты, как «Je t’aime», «Adagio», «Caruso» и «Broken Vow». Исполняя песни на французском, английском, итальянском и испанском языках, она установила глубокую эмоциональную связь с международной аудиторией.Эффектное представление, кинематографическое освещение, впечатляющие фейерверки и мерцающее Красное море на фоне звездного неба превратили вечер в незабываемое празднование музыки и романтики ко Дню Святого Валентина.Гости, проживавшие в отелях Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh и Rixos Radamis Sharm El Sheikh, получили бесплатный доступ к эксклюзивному мероприятию, что ещё раз подчеркнуло стремление Rixos Hotels Egypt создавать исключительные впечатления для своих гостей.Огромный успех концерта ко Дню Святого Валентина отражает постоянную миссию Rixos Hotels Egypt объединять роскошь, культуру и мировое искусство. Уходя с мероприятия с незабываемыми впечатлениями, гости стали свидетелями нового уровня организации масштабных развлекательных событий в регионе.

