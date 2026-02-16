标道科技正式发布国内首款合规人工智能招投标管理系统
标道（深圳）科技有限公司依托国际招投标领域多年技术积淀及亚太区域数智供应链中心核心资源，正式推出“中国首款全面合规的人工智能招投标管理系统”.
【深圳，2026年2月15日讯】 为深入贯彻国家发展改革委等八部门联合印发的《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》（发改法规〔2026〕195号），标道（深圳）科技有限公司（以下简称“标道科技”）依托国际招投标领域多年技术积淀及亚太区域数智供应链中心核心资源，正式推出“中国首款全面合规的人工智能招投标管理系统”。该系统是国家招投标领域AI应用政策发布后的首个完整落地产品，标志着我国公共资源交易正式迈入“全流程智能化”时代。
一、 政策引领：以“20个重点场景”为核心，实现国家战略精准承接
系统严格对标国家八部门《实施意见》确立的2026年底全覆盖、2027年全国推广战略节点，围绕招标、投标、开评标、定标、现场管理、监管六大维度，100%覆盖20个“人工智能+”重点应用场景。针对当前招投标领域普遍存在的监管效能不足、交易成本偏高、决策科学性弱、数据价值沉睡等核心痛点，提供全链条、可落地的数智化解决方案。
二、 技术架构：全栈国产化+可解释AI，构建安全可信底座
系统采用 “一个智能中枢 + 六大业务应用 + 两大支撑基础” 先进架构：
• 智能中枢：统一AI能力平台，集成NLP、CV、知识图谱、机器学习等核心技术；
• 业务应用：覆盖智能招标、智能投标、智能开评标、智能定标、智慧现场管理、智慧监管；
• 支撑体系：招投标主题数据库+国产化安全防护体系。
核心技术优势：
• 云原生+微服务架构：弹性可扩展，支持高并发、全流程稳定运行；
• 小样本学习+增量训练：依托本地交易数据快速迭代，适配区域监管特征；
• 可解释性AI：监管逻辑透明、结果可追溯；
• 全面国产化适配：优先采用国产芯片、操作系统与安全组件，符合国家自主可控战略。
三、 场景落地：三大核心场景实现“质变”突破
系统重点部署招标文件智能检测、围串标智能识别、智能辅助评标三大核心场景，同步推出多项国内首创智慧功能：
核心场景 功能突破 应用价值
招标文件智能检测 发布前全自动“体检”，识别排斥条款、隐性歧视、违法违规风险 从源头保障公平竞争，规避法律纠纷
围串标智能识别 知识图谱+多维数据碰撞，挖掘关联关系、报价规律、文件雷同 变“被动查处”为“主动预警”
智能辅助评标 自动资格符合性审查、技术语义分析、报价校验 减少人为干预，遏制“人情分”
同时系统集成 “数字开标人”、专家智能抽取、评标报告智能核验、中标候选人多维画像、无感数字见证 等特色能力，真正实现“全程智能、全程溯源、全程监管”。
四、 服务能力：省-市-区县三级适配，按需定制、平滑演进
系统具备全层级、全场景定制化开发能力，可精准响应各级政府政务管理需求：
• 差异化适配：支持省级统筹、市级特色、区县集约等多类部署模式；
• 无缝对接：与国家级/省级公共资源交易平台、投资审批、信用信息、税务、司法等政务系统实现接口互通；
• 分阶段实施：支持从“试点落地”到“全域推广”的全流程规划、开发、运维服务。
五、 价值贡献：以数智化驱动治理现代化
社会效益
• 降低企业制度性交易成本，提升市场主体获得感；
• 构筑廉政风险技防屏障，提升政府公信力；
• 推动招投标从“电子化”向“智能化”质变。
经济效益
• 节约监管与运营人力成本；
• 提升财政资金配置效率；
• 带动人工智能、大数据、信创等本地产业链发展。
行业意义
系统作为国家招投标AI应用政策首个完整落地范本，为深化“放管服”改革、优化营商环境、建设全国统一大市场提供了核心科技支撑与可复制路径。
六、 未来展望
标道科技将以本次系统发布为契机，深化与各地政府、公共资源交易中心战略协作，持续推进系统全国试点与规模推广。围绕“模型迭代优化、数据价值挖掘、决策智能增强”三大方向，打造自我进化、持续生长的智慧招投标生态体系，以数智力量赋能公共资源交易高质量发展。
关于标道科技
标道科技专注于国际招投标领域数智化转型，深耕人工智能、大数据与供应链协同，致力于成为全球领先的智慧交易基础设施服务商。
