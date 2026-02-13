Kuvings Thailand ประกาศโปรโมชันฉลองตรุษจีน ลดสะท้านใจ 40% สำหรับเครื่องสกัดเย็นอัตโนมัติรุ่น AUTO10S
BANGKOK, THAILAND, February 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Kuvings Thailand ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยโปรโมชันสุดพิเศษในช่วงเวลาจำกัด มอบส่วนลดสูงถึง 40% สำหรับรุ่นยอดนิยมอย่าง AUTO10S เฉพาะที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ (www.kuvings.in.th) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เท่านั้น
พิเศษ! เมื่อซื้อในช่วงโปรโมชัน รับทันทีของแถมสุดพรีเมียม 2 รายการ: หัวทำไอศกรีม (Sorbet strainer) และ ตู้เย็นมินิ (Mini Fridge)
AUTO10S ถูกออกแบบมาให้เป็นโซลูชันการสกัดน้ำผักผลไม้แบบครบวงจร โดดเด่นด้วยช่องใส่วัตถุดิบขนาดใหญ่พิเศษความจุถึง 3,000 ซีซี ช่วยให้คุณใส่ผักผลไม้ได้ทั้งลูกโดยไม่ต้องหั่นเตรียมให้ยุ่งยาก พร้อมระบบตัดหั่นอัตโนมัติ (Automatic Cutting System) ที่ทำงานได้เองโดยไม่ต้องเฝ้า ช่วยให้การทำน้ำสกัดเย็นในทุกวันเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย แม้ในขณะที่คุณกำลังยุ่งกับกิจกรรมอื่น
ตัวเครื่องมาพร้อมใบมีดสแตนเลสเกรด 316L ซึ่งมีความทนทานสูง รองรับการสกัดวัตถุดิบที่มีความแข็งและผักใบเขียวได้อย่างดีเยี่ยม ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับน้ำผักผลไม้ที่สดใหม่และมีคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่าน้ำผลไม้ทั่วไปตามท้องตลาด นอกจากนี้ AUTO10S ยังออกแบบมาให้ประกอบง่ายและล้างทำความสะอาดสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในปัจจุบัน
เพื่อความมั่นใจในการใช้งานในระยะยาว AUTO10S มาพร้อมการ รับประกันมอเตอร์นานถึง 10 ปี ทำให้เป็นทางเลือกที่ไว้วางใจได้สำหรับครอบครัวที่รักสุขภาพ พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อาทิ ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน, บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ และรับฟรีสมุดรวมสูตรเมนูสุขภาพ
นอกจากรุ่น AUTO10S แล้ว Kuvings Thailand ยังจัดโปรโมชันฉลองตรุษจีนสำหรับเครื่องสกัดเย็นรุ่นเชิงพาณิชย์ (Commercial) ยอดนิยมอย่างรุ่น CS520 และ CS600 ด้วยส่วนลด 30% ตลอดระยะเวลาแคมเปญ พร้อมรับของแถมชุดใหญ่ (หัวกรองซอร์เบต์และตู้เย็นมินิ) เช่นเดียวกัน พิเศษสำหรับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพรีวิว รับสิทธิ์ ขยายเวลารับประกันเพิ่มอีก 1 ปี เพิ่มความคุ้มค่าให้กับการใช้งานในระดับมืออาชีพและเชิงพาณิชย์
ตลอดช่วงโปรโมชันนี้ Kuvings Thailand จะมีการจัดกิจกรรม Live สด ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok อย่างเป็นทางการ เพื่อสาธิตการใช้งานจริง แชร์เคล็ดลับการใช้เครื่องในชีวิตประจำวัน พร้อมแจกสูตรน้ำสกัดเย็นและเมนูสุขภาพดีๆ โดยผู้ชมสามารถร่วมถาม-ตอบกับทีมงาน Kuvings Thailand ได้แบบเรียลไทม์
ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชันตรุษจีนทั้งหมด (ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์) ได้ที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ kuvings.in.th
📌 Kuvings Thailand | บริษัท ชิโมโน (ไทยแลนด์) จำกัด
🌎 เว็บไซต์: https://kuvings.in.th
📍 ที่อยู่: 292/3 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
📞 โทร: 02 056 1118
✉️ อีเมล: online@shimono.in.th
