مكتب أبو ظبي للمؤتمرات والمعارض يستضيف نخبة من كبار مشتري وموردي السفر ضمن ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة (MALT)
المشاركون يتفاعلون ضمن سوق أعمال ديناميكي بين الشركات ويعززون الشراكات ويستكشفون أحدث توجهات القطاعABU DHABI , UNITED ARAB EMIRATES, February 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف مكتب أبو ظبي للمؤتمرات والمعارض (ADCEB)، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، بصفته الشريك المستضيف، النسخة الرابعة عشرة من ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة (MALT) يومي 11 و12 فبراير.
وعاد مؤتمر MALT إلى الإمارة للعام الثالث على التوالي، جامعًا نخبة من كبار مشتري قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) والسفر الفاخر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب هيئات السياحة والفنادق ومجموعات الضيافة وموردي السياحة العالميين.
وعلى مدار يومين، شارك الحضور في سوق أعمال نابض بالحيوية بين الشركات (B2B)، حيث عقدوا اجتماعات مباشرة، وبنوا علاقات مهنية استراتيجية، واطلعوا على أبرز توجهات القطاع، واستكشفوا فرصًا جديدة للتعاون.
وشهد مؤتمر MALT هذا العام مشاركة أكثر من 350 مشاركًا، من بينهم 120 مشتريًا مؤهلاً، فيما مثّل الموردون أكثر من 45 دولة. وتم خلال يومي المؤتمر عقد أكثر من 2,000 اجتماع ثنائي مجدول مسبقًا، ما أسهم في تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبو ظبي للمؤتمرات والمعارض:
"تنسجم مقومات الإمارة — من مرافق عالمية المستوى وفنادق فاخرة إلى معايير خدمة استثنائية — بشكل مثالي مع تركيز مؤتمر MALT على التفاعل عالي القيمة. ومن خلال جمع كبار المشترين وموردي السفر العالميين، سلط المؤتمر الضوء على ثراء المقومات الثقافية التي تزخر بها الوجهة، معززًا مكانة أبو ظبي كمركز إقليمي للأسواق الراقية وفعاليات الأعمال رفيعة المستوى، وداعمًا لطموحنا بمضاعفة حجم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بحلول عام 2030".
من جانبه، قال سِيدْ إن سي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة: QnA International
"يواصل مؤتمر MALT ترسيخ مكانته كمنصة متخصصة تتحول فيها الحوارات الهادفة إلى نتائج أعمال حقيقية. وتوفر أبو ظبي المزيج المثالي من البنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول والعمق الثقافي الذي يقدّره اليوم مشترو قطاع الاجتماعات والسفر الفاخر. ويعكس مستوى المشاركة وجودة الاجتماعات المثمرة هذا العام بوضوح تنامي أهمية المؤتمر وتعزز مكانة الوجهة ضمن مشهد فعاليات الأعمال والسفر الفاخر العالمي".
وشهد قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في أبو ظبي نموًا متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث استضافت الإمارة 6,625 فعالية ضمن هذا القطاع خلال عام 2025، بزيادة قدرها 37% مقارنة بـ 4,835 فعالية في عام 2024، فيما ارتفع عدد المندوبين بنسبة 40% ليتجاوز مليوني مشارك. كما دعم برنامج «ميزة أبو ظبي» التحفيزي والاستشاري التابع لمكتب أبو ظبي للمؤتمرات والمعارض 175 فعالية، بزيادة ثماني فعاليات عن العام السابق، مستقطبًا 462 ألف مندوب، بزيادة بلغت 28% .
وتعزز عودة مؤتمر MALT إلى أبو ظبي مكانة الإمارة كوجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى، وسهولة الوصول، وتجارب ترفيهية متكاملة.
ويؤدي مكتب أبو ظبي للمؤتمرات والمعارض دورًا محوريًا في دعم منظمي الفعاليات عبر مختلف مراحل دورة الحدث. وإلى جانب برنامج ميزة أبو ظبي، تشمل مبادرات المكتب خدمات استشارية لدعم ملفات الاستضافة، واستراتيجيات لتعزيز الحضور، وشراكات استراتيجية مع جمعيات عالمية في قطاع الاجتماعات، مثل الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) وجمعية تميز سفر الحوافز (SITE).
نبذة عن: QnA International
تُعد QnA International شركة عالمية متخصصة في تنظيم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B)، وتركّز على المؤتمرات رفيعة المستوى ومنصات التواصل المصممة بعناية ضمن قطاعات الاجتماعات والسفر الفاخر وسفر الأعمال. وتشتهر الشركة بتنظيم منتديات قائمة على المحتوى تجمع كبار صناع القرار مع أبرز مزودي الحلول. ومن خلال فعالياتها الرئيسية، تهيئ QnA International بيئات تدعم تبادل المعرفة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس على مستوى العالم.
نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي
تقود دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، وتسهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي، وتحقيق الطموحات العالمية الأوسع لأبو ظبي. ومن خلال العمل بالشراكة مع الجهات التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة دولية رائدة، تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل حول رؤية مشتركة لإمكانات أبو ظبي، وتنسيق الجهود والاستثمارات، وتقديم حلول مبتكرة، وتطبيق أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية والسياحة.
وترتكز رؤية الدائرة على الإنسان والتراث والطبيعة في الإمارة، حيث تعمل على تعزيز مكانة أبو ظبي كوجهة تجمع بين الأصالة والابتكار والتجارب الاستثنائية، وتجسدها تقاليد الضيافة العريقة والمبادرات الريادية والفكر الإبداعي.
للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي والوجهة، يرجى زيارة:
dctabudhabi.ae
visitabudhabi.ae
Rutuja Naimish
Waffle Communications
+971 55 428 8496
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.