Казахстанское туристическое медиа опубликовало опровержение и извинения за ложные утверждения в адрес inCruises

GUAYNABO , PUERTO RICO, PUERTO RICO, January 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Редакционная коллегия travel.kz опубликовала публичные извинения и официальное опровержение ранее размещённой информации, в которой утверждалось, что компания inCruises является объектом уголовного расследования в Республике Казахстан.

По итогам внутренней проверки и подтверждения информации в государственных органах редакция travel.kz признала, что ранее опубликованные заявления не соответствовали действительности, и принесла извинения компании inCruises и своим читателям за распространение недостоверной информации.

Официальные государственные реестры подтверждают: inCruises не находится под расследованием

Ключевые факты, подтверждённые официальными документами

Согласно документам, полученным из Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитета по правовой статистике и специальным учётам, а также других уполномоченных государственных органов:

- В Казахстане не зарегистрировано ни одного уголовного дела в отношении inCruises, её должностных лиц или представителей

- Отсутствуют судебные решения, признающие inCruises финансовой пирамидой

- Отсутствуют какие-либо уведомления регуляторов, включающие inCruises в списки организаций с признаками финансовой пирамиды

- inCruises не обязана регистрироваться в качестве туроператора или туристического агентства в Казахстане, поскольку компания функционирует как международный туристический клуб



«Мы ценим, что редакционная коллегия провела фактическую проверку и исправила ранее допущенные ошибки», — заявил Тагир Сиссинбаев, юридический представитель. — «Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры и Комитета по правовой статистике и специальным учётам, в Республике Казахстан отсутствуют зарегистрированные уголовные дела в отношении inCruises. Компания осуществляет деятельность в полном соответствии с применимым законодательством как международный туристический клуб».

Подтверждение приверженности прозрачности и доверию участников

inCruises выражает признательность редакционной коллегии за проверку фактов и публикацию официального исправления с целью обеспечения достоверной общественной информации.

«Мы благодарим наших Участников и Партнёров в Казахстане за доверие, профессионализм и постоянную поддержку», — отметил Майкл Хатчисон, сооснователь и генеральный директор inCruises. — «Наша миссия остаётся неизменной: обогащать жизни людей через путешествия, действуя с абсолютной честностью, прозрачностью и уважением к законам каждой страны, где живёт и путешествует наше сообщество».

О компании inGroup International и бренде inCruises

inCruises — бренд компании inGroup International и крупнейший в мире туристический клуб по подписке. С момента запуска в 2016 году через платформу inCruises было забронировано более 630 000 путешественников, а участникам доступно почти 200 000 вариантов круизов, отелей и курортов по всему миру. Участники зарабатывают и используют Reward Points и другие предложения для экономии на путешествиях через платформу inCruises, доступную на 17 языках.

inCruises продолжает оказывать ощутимое положительное влияние на жизнь своих Участников, одновременно предлагая высококлассную бизнес-возможность для растущей команды Партнёров. Компания глубоко привержена принципам ответственного глобального корпоративного гражданства и активно поддерживает Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы.

Дополнительная информация: in.Group и inCruises.com



