NOTICE TO DUAL BRITISH / CYPRIOT PASSPORT HOLDERS

Important travel changes effective from 25 February 2026

From 25 February 2026, the UK Government will fully enforce the Electronic Travel Authorisation (ETA) requirement for visitors travelling to the United Kingdom for stays of up to six months.

Visitors from 85 nationalities, including Cyprus and Greece, who do not normally require a visa, must obtain an ETA before travelling to the UK, unless they already hold a valid UK eVisa. The requirement, introduced for EU nationals on 2 April 2025, will be strictly enforced from February 2026.

British and Irish citizens, including dual nationals, are exempt from the ETA requirement. However, dual British citizens are strongly advised to ensure they hold a valid British passport or a Certificate of Entitlement, as failure to do so may result in travel disruption, including refusal to board flights to the UK.

How does this affect dual British/Cypriot passport holders?

British citizens cannot apply for an ETA and must use a valid, unexpired British passport to enter the UK.

Dual British and Cypriot passport holders who travel using their Cypriot passport must be able to present a valid British passport when returning to the UK. Failure to do so may result in being denied boarding or entry.

Dual nationals cannot apply for an ETA using a Cypriot passport. For entry to the UK, only their British passport will qualify.

What action should be taken?

Dual passport holders planning to travel outside the UK with a return date after 25 February 2026 should ensure their British passport is valid and up to date, renewing it before travel, if necessary, even if another passport is used for the outbound journey, to avoid any complications upon return to the UK.

British citizens who do not hold a British passport should apply for a Certificate of Entitlement, which confirms the Right of Abode in the UK. This is placed inside a non-UK passport and must be renewed when that passport expires.

Further information is available at: www.gov.uk/right-of-abode/apply-for-a-certificate-of-entitlement

Αλλαγές στα ταξίδια προς το Ηνωμένο Βασίλειο για κατόχους διπλής υπηκοότητας

Σε ισχύ από 25 Φεβρουαρίου 2026

Από τις 25 Φεβρουαρίου 2026, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εφαρμόσει πλήρως την απαίτηση για Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια (Electronic Travel Authorisation – ETA) για επισκέπτες που ταξιδεύουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο για παραμονή έως έξι μήνες.

Επισκέπτες από 85 εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου και της Ελλάδας, για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa), θα πρέπει να εξασφαλίζουν ETA πριν από το ταξίδι τους, εκτός εάν διαθέτουν ήδη έγκυρη ηλεκτρονική βίζα (UK eVisa). Η απαίτηση αυτή εισήχθη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Απριλίου 2025 και θα τεθεί πλήρως σε ισχύ από τον Φεβρουάριο 2026.

Οι Βρετανοί και Ιρλανδοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων διπλής υπηκοότητας, εξαιρούνται από την υποχρέωση ETA. Ωστόσο, συνιστάται έντονα στους πολίτες με βρετανική υπηκοότητα να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν έγκυρο βρετανικό διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Δικαιώματος Διαμονής (Right of Abode – Certificate of Entitlement), καθώς η μη κατοχή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα κατά το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης επιβίβασης σε πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πώς επηρεάζονται οι κάτοχοι διπλής Βρετανικής και Κυπριακής υπηκοότητας;

Δεδομένου ότι οι Βρετανοί πολίτες δεν μπορούν να αιτηθούν ETA, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν έγκυρο, μη ληγμένο βρετανικό διαβατήριο για την είσοδό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι διπλής Βρετανικής και Κυπριακής υπηκοότητας που ταξιδεύουν χρησιμοποιώντας κυπριακό διαβατήριο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν έγκυρο βρετανικό διαβατήριο κατά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μη προσκόμιση έγκυρου βρετανικού διαβατηρίου ενδέχεται να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης ή εισόδου στη χώρα.

Οι κάτοχοι διπλής υπηκοότητας δεν μπορούν να αιτηθούν ETA χρησιμοποιώντας κυπριακό διαβατήριο. Για την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο βρετανικό διαβατήριο.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Όσοι κατέχουν διπλή υπηκοότητα και προγραμματίζουν ταξίδι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου με ημερομηνία επιστροφής μετά τις 25 Φεβρουαρίου 2026, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το βρετανικό τους διαβατήριο είναι έγκυρο και σε ισχύ, ανανεώνοντάς το πριν από το ταξίδι εφόσον απαιτείται, ακόμη και αν χρησιμοποιούν άλλο διαβατήριο για το ταξίδι, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλοκές κατά την επιστροφή στο ΗΒ.

Όσοι διαθέτουν βρετανική υπηκοότητα αλλά δεν έχουν βρετανικό διαβατήριο θα πρέπει να αιτηθούν Πιστοποιητικό Δικαιώματος Κατοικίας (Certificate of Entitlement), το οποίο αποδεικνύει το Δικαίωμα Διαμονής (Right of Abode) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιστοποιητικό τοποθετείται εντός μη βρετανικού διαβατηρίου (π.χ. κυπριακού) και πρέπει να ανανεώνεται με τη λήξη του διαβατηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: www.gov.uk/right-of-abode/apply-for-a-certificate-of-entitlement