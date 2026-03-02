Submit Release
News Search

There were 988 press releases posted in the last 24 hours and 341,662 in the last 365 days.

Message by the President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

Υπό το φως των γεγονότων, επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς, για να σάς ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 00:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.

_____________________

Για το τηλεοπτικό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.

_______________________

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Message by the President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.