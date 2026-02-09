台灣第一家通過認證的全方位心臟衰竭中心
亞東紀念醫院心血管照護品質卓越，榮獲 American Heart Association 肯定TX, UNITED STATES, February 9, 2026 /EINPresswire.com/ --
2026 年 1 月 29 日美國達拉斯訊 — 據估計，心臟衰竭 (HF) 台灣在影響約 330,000 人，這個數字在近年來大約增加一倍，且預計還會持續攀升。1
為了因應這項重大的健康挑戰，位於新北市的亞東紀念醫院已成為亞洲第一家符合 American Heart Association 全方位心臟衰竭中心認證標準的醫院。(英文網站)
American Heart Association 指出，儘管 HF 無法治癒，但許多患有此病症的人，在接受正確治療的情況下，仍可享受充實愉快的生活並減緩疾病的惡化。研究 顯示 (英文網站)，當醫療照護人員和醫院提供以準則為導向的醫療療法時，HF 病患的結果有所改善。
American Heart Association 的指定顯示台灣的公共醫療照護系統致力於提供實證照護，不僅縮短治療時間，還能改善發生心臟衰竭者所獲得的成效。
「亞洲第一家全方位心臟衰竭中心代表該地區心臟衰竭病患的真正進展，」協會的 Heart Failure A.S.I.A. 計畫志願共同主席 Carolyn Lam, MBBS, PhD 表示。Lam 也是新加坡 National Heart Center Singapore 的資深顧問心臟科醫師，以及新加坡 Duke–National University of Singapore 的教授。「隨著亞洲心臟衰竭的負擔增加，這項里程碑反映出我們對於以指導方針為取向，以病患為中心的照護所作明確承諾，同時也提供區域性效能標竿，讓其他人可以進一步改善成效與生活品質。」
亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任醫師吳彥雯博士表示：「這項認證反映出我們堅定不移的為台灣人民提供最高標準的心血管照護。」「它確認我們的臨床協定符合全球公認的指導方針，讓我們為心臟衰竭病患提供高品質的整合式照護。」
American Heart Association 致力於改變未來，讓所有人都能享受更健康的生活，並於 2025 年首度推出以醫院為基礎的心臟衰竭持續品質改善計畫，為美國境外的社群提供 HF 照護的黃金標準。該協會提供涵蓋心血管、腦中風和相關專科領域的國內與國際醫療照護認證組合，支援在全球各地一致地採用以實證為基礎的照護。
認證標準由臨床協會獨立開發，並由 American Heart Association 和其他任務導向組織以及具必要臨床背景的人士監督，著重於以病患為中心的高品質醫療照護、安全與價值。
專家評審小組對亞東紀念醫院進行評估，以確定其是否符合協會的全方位心臟衰竭中心標準和要求，包括先進的造影和治療能力、全天候提供專業治療、參與研究，以及擁有具備獨特教育和能力的醫師與工作人員，來照顧複雜心臟衰竭病患。審查員發現醫院符合或超越所有必要標準。全方位心臟衰竭中心必須記錄並示範其組織如何致力為心臟衰竭病患提供優質照護。
American Heart Association 志工暨 Circulation: Heart Failure 副主編 Larry Allen, M.D., MHS 表示：「這項認證反映出 American Heart Association 推動以實證為基礎之全球心血管照護的整體使命。」Allen 也是美國科羅拉多大學心臟科主任暨 Colorado Program for Patient Centered Decisions 共同負責人。「我們將高品質的心臟衰竭標準擴展至美國以外的地區，協助全球各地的醫院強化照護系統，分享最佳實務，最終為全球各地的病患改善成效。」
若想進一步瞭解國際心臟衰竭中心 (International Heart Failure Center) 認證，請造訪：heart.org/HeartFailureCertification。
其他資源：
Enhancing Global Healthcare Standards | International Heart Association | American Heart Association International (英文網站)
American Heart Association International (英文網站)
First Comprehensive Heart Failure Center certified outside the U.S. (英文網站)
在 X 上追蹤 AHA/ASA 新聞 @HeartNews (英文網站)
###
關於 American Heart Association
American Heart Association 是推動延長全球壽命、增進健康、永不停歇的力量。本組織作為衛教資訊推廣龍頭的資歷已有百年以上，致力於確保所有社群享有平等的健康。在全球 3 千 5 百多萬名志工的支援下，我們資助創新研究、促進公眾健康，並提供重要資源，以拯救生命和改善心血管疾病和腦中風病患的生活。透過推動突破並落實科學、政策與照護方面經證實的解決方案，我們努力不懈，每天致力於促進健康、改變生活。在 heart.org (英文網站)、Facebook，或 X 上與我們聯絡，或撥打 1-800-AHA-USA1。
如需媒體查詢：214-706-1173
Michelle Rosenfeld：michelle.rosenfeld@heart.org
如需公眾查詢：1-800-AHA-USA1 (242-8721)
heart.org(英文網站) 與 stroke.org (英文網站)
1. Chang HY, Lee CM, Hung CL, Sung SH, Lin TH, Wu YW, Hwang JJ, Chen WJ, Wang CC. Taiwan Society of Cardiology Heart Failure Registry 2020: Rationale and Design. Acta Cardiologica Sinica. 2024; 40(2): 235–241. https://doi.org/10.6515/ACS.202403_40(2).20230822A (英文網站)；Feng J, Zhang Y, Zhang J. Epidemiology and burden of heart failure in Asia. JACC: Asia. 2024; 4(4): 249–264.https://doi.org/10.1016/j.jacasi.2024.01.013 (英文網站)：U.S. Census Bureau. Population clock, world population: Taiwan. U.S. Department of Commerce. 2026 年 1 月 12 日擷取。https://www.census.gov/popclock/world/tw (英文網站)
Michelle Rosenfeld, APR
American Heart Association
michelle.rosenfeld@heart.org
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.