首家在中国台湾获得认证的综合性心力衰竭中心
远东纪念医院因其卓越的心血管诊疗水平，获 American Heart Association 认可ANNANDALE, TX, UNITED STATES, February 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- 2026 年 1 月 29 日，达拉斯——据估计，台湾有 33 万人患有心力衰竭 (HF)，这一数字在近几年里大约翻了一番，预计还将继续上升。1
American Heart Association 指出，虽然 HF 目前无法根治，但通过规范治疗可有效延缓疾病进展，多数患者仍能享有充实而快乐的生活。研究表明（英文网站），当医疗保健人员与医院提供指南导向的药物治疗时，心力衰竭患者的结局可获得显著改善。
American Heart Association 的这一认证，彰显了中国台湾公共医疗保健体系致力于提供循证医疗的决心，该举措有助于缩短心衰患者的治疗时间并改善其结局。
“亚洲首家综合性心力衰竭中心的成立，对于本地区心衰患者而言，代表着实质性的进展，”American Heart Association 心力衰竭 A.S.I.A. 项目志愿者联合主席 Carolyn Lam（MBBS，PhD）表示。Lam 同时担任新加坡国家心脏中心的心脏科高级顾问医生以及杜克-新加坡国立大学的教授。“随着亚洲地区心衰负担的日益加重，这一里程碑不仅彰显了医疗机构对‘指南导向、患者为本’诊疗模式的坚定承诺，还为区域内其他医疗机构树立了标杆，以帮助改善患者的结局和生活质量。”
“此项认证体现了我们为中国台湾民众提供最高标准心血管诊疗的坚定承诺，”远东纪念医院医学研究部主任 Yen-Wen Wu（M.D.，PhD）表示。“这也证实，我们的临床方案符合全球公认指南的要求，使我们能够为心衰患者提供高质量的综合诊疗。”
American Heart Association 致力于为全人类创造一个更健康的未来，于 2025 年正式启动了以医院为基础的心力衰竭持续质量改进项目，首次将心力衰竭诊疗的黄金标准推广至美国以外的众多地区。该协会提供一系列涵盖心血管、卒中及相关专科的国内外医疗保健认证，推动全球范围内循证医疗的持续实施。
认证标准由各临床学会独立制定，并由 American Heart Association、其他具有使命感并具备必要临床背景的的组织与个人共同监督，以确保聚焦于以患者为中心的高品质医疗保健、安全性与价值。
由一个专家评审团队对远东纪念医院进行评估，以确认其是否符合 American Heart Association 的综合性心力衰竭中心的标准和要求，评估内容涵盖先进的影像与治疗能力、全天候专科诊疗服务、研究参与度，以及医护人员照护病情复杂的心力衰竭患者所需的专业教育与核心能力。评审团队确认该医院已达到甚至超出全部必需具备的认证标准。综合性心力衰竭中心必须记录并展示该机构如何致力于为心衰患者提供高质量的诊疗服务。
“此项认证体现了 American Heart Association 在推进全球循证心血管医疗方面的更深层的使命”，American Heart Association 志愿者、《Circulation: Heart Failure》副主编 Larry Allen（M.D.，MHS）表示。Allen 还担任 Colorado 大学心脏病科主任以及 Colorado 以患者为中心的决策项目联合主任。“通过将高质量心力衰竭诊疗标准推广至美国以外地区，我们正助力全球各地的医院加强医疗体系建设、共享最佳实践，最终改善世界各地患者的结局。”
了解更多有关国际心力衰竭中心认证的信息，请访问 heart.org/HeartFailureCertification。
其他资源：
提升全球医疗保健标准 | 国际心脏协会 | American Heart Association International（英文网站）
关于 American Heart Association
American Heart Association 矢志不移地为推动人类健康长寿做贡献。本协会致力于确保所有社区享有平等的健康，一百多年来一直是健康信息的主要来源。在全球超过 3500 万名志愿者的支持下，我们为开创性的研究提供资助，倡导公众健康，提供关键资源来挽救受心血管疾病和卒中影响的患者的生命，并改善他们的生活。通过在科学、政策和护理领域推动突破并实施行之有效的解决方案，我们每天都在不懈地努力，以促进健康，改变生活。欢迎通过 heart.org（英文网站）、Facebook、X 或致电 1-800-AHA-USA1 联系我们。
