تعيين برهان الهاشمي رئيساً تنفيذياً لشركة امارات

برهان الهاشمي, الرئيس التنفيذي لشركة "امارات"

أعلنت شركة الإمارات للبترول (امارات)، عن تعيين برهان الهاشمي رئيساً تنفيذياً للشركة

أتطلع إلى العمل عن كثب مع قيادات الشركة لتعزيز ثقة العملاء وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد.”
— برهان الهاشمي
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين برهان الهاشمي رئيساً تنفيذياً للشركة.

يمتلك الهاشمي خبرة مهنية واسعة تمتد لثلاثة عقود في قطاع الطاقة؛ وتتنوع خبرته هذه عبر مجالات وقود الطيران، الزيوت ومواد التشحيم، والغاز، وعمليات الوقود عبر شبكات البيع بالتجزئة، وإمدادات الوقود الصناعية والبحرية. وتولّى الهاشمي عدداً من المناصب القيادية العليا لدى شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، حيث ساهم في توسيع نطاق الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأداء التجاري عبر الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعليقاً على قرار تعيينه، قال برهان الهاشمي: "يسعدني الانضمام إلى 'امارات' في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها، فقد أرست الشركة إرثاً راسخاً يقوم على الخدمات الموثوقة، والانضباط التشغيلي، والتركيز على العملاء. وسأركز تحديداً على تعزيز قدرات التنفيذ الاستراتيجي لأنشطة وأعمال الشركة، ورفع مستويات الأداء والمرونة فيها، وتسريع تطوير الإمكانات التي تدعم قدرتها التنافسية في السنوات المقبلة، بما في ذلك التحول الرقمي، وتميّز الخدمة، وتطوير المواهب. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع قيادات الشركة لتعزيز ثقة العملاء وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد".

سيتولّى برهان الهاشمي قيادة الأجندة الاستراتيجية لشركة "امارات"، مع التركيز على التميز التشغيلي، وتجربة العملاء، ورفع الكفاءة، وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تسريع الممكّنات الرئيسة لنمو الشركة، ولا سيما بناء القدرات الرقمية وتطوير المواهب.

