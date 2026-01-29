ماكس فاشون ترسم ملامح الأناقة في موسم رمضان 2026 بمجموعة مستوحاة من روح التآلف والأناقة الخالدة
EINPresswire.com/ -- بالتزامن مع استعدادات العائلات في مختلف أنحاء المنطقة لاستقبال الشهر الفضيل، تكشف ماكس فاشون -العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء الميسورة التكلفة في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة لاندمارك- عن مجموعتها لشهر رمضان المبارك المصممة للاحتفاء بلحظات الترابط ولم الشمل من خلال إطلالات منسقة وتفاصيل منتقاة بعناية.
تقدم أحدث مجموعات ماكس فاشون تشكيلتين متناغمتين لأناقةٍ لا تُضاهى؛ تُستلهم الأولى من نقشات الزهور الزرقاء المفعمة بأجواء الربيع المنعشة؛ لتعكس منتهى الأناقة أثناء النهار ولحظات تجمع العائلة من خلال تصاميم خفيفة وانسيابية، أما الثانية فتركز على إطلالات مسائية راقية لرمضان لتقدم أناقة هادئة عبر درجات لونية دافئة ومحايدة، ولمسات براقة ناعمة، وخامات غنية. ومعاً، تقدم هاتان التشكيلتان خزانة متكاملة ومتعددة الاستخدامات، تتيح للعائلات الانتقال بسلاسة من لقاءات النهار إلى احتفالات المساء طوال الشهر الفضيل.
تعليقاً على إطلاق المجموعة، صرح هارون رشيد، رئيس قسم التسويق في مجموعة لاندمارك، قائلاً: "رمضان هو شهر التآلف والتأمل واللحظات المشتركة، ودورنا هو أن نضمن استعداد العائلات للاحتفال به بثقة وسهولة. تأتي هذه النظرة الأولى على مجموعة العائلة لشهر رمضان لتساعد عملاءنا في بدء رحلتهم الموسمية مبكراً، من خلال تصاميم تجمع بين الراحة والأناقة والتناسق، مع الحفاظ في الوقت ذاته على وعد ماكس فاشون بتقديم أناقة عصرية وسهلة المنال لكل عائلة".
تقدم تشكيلة نقشات الزهور الزرقاء المستوحاة من الربيع إطلالات منسقة بأناقة للأمهات والبنات والآباء والأولاد؛ فتتألق الأمهات والبنات بفساتين ذات تصاميم متطابقة تأتي بنقشة زهور زرقاء مطبوعة على خامة رقيقة شبه شفافة وتزدان بتفاصيل راقية مشغولة بالكريستال تضفي لمسة احتفالية وتحافظ في الوقت ذاته على انسيابية التصميم. وتكتمل أناقة المجموعة مع تشكيلة الرجال والأولاد التي تقدم قطعاً مصممة بعناية بطابع عصري، وبدرجات متناغمة من الأزرق والكحلي. صُنعت هذه التصاميم من مزيج البوليستر والفيسكوز الفاخر المستخدم في البدل؛ لإضفاء لمسة نهائية مصقولة تجمع أفراد العائلة في تناغم أنيق يجسد الرقي ببساطة ودون تكلف.
تركز إطلالات أمسيات رمضان على طابعٍ من الأناقة الخالدة التي يشترك فيها جميع أفراد العائلة، من خلال طيف من الألوان المحايدة الدافئة التي تتخللها درجات الأبيض الناعمة واللمسات المعدنية الرقيقة. تمتد تصاميم المجموعة لتشمل جميع أفراد العائلة، من الوالدين إلى الأطفال وكذلك الرضَّع؛ إذ تقدم للجميع تصاميم متناغمة تجمع بين الانسجام العام والتميز الفردي. تشكل الأقمشة المصنوعة من مزيج الكتان أساس هذه المجموعة؛ فهي توفر راحة وخفة مع إحساس راقٍ، فيما تضيف الزخارف الرقيقة واللمسات اللامعة الهادئة طابعاً احتفالياً يناسب التجمعات النهارية والمناسبات المسائية على حد سواء. والنتيجة: إطلالة عائلية تجمع بين الراحة والرقي، وتعكس بروحها جوهر احتفالات شهر رمضان المبارك.
تتوفر مجموعة رمضان من ماكس فاشون الآن في المتاجر في مختلف أنحاء المنطقة وعلى الإنترنت؛ مما يقدم للعائلات فرصة مبكرة لتنسيق إطلالات متناغمة والاستعداد للموسم المقبل.
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.maxfashion.com/
