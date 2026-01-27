AirData、8言語対応のプラットフォーム翻訳によりグローバルなアクセシビリティを拡大
プラットフォームの全機能が、英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ヘブライ語で利用可能に。EL DORADO HILLS, CA, UNITED STATES, January 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- 世界中の組織で利用されているドローンフリート向けデータ管理プラットフォームであるAirDataは、本日、Webアプリケーションおよびモバイルアプリの両方において、プラットフォームが8言語に対応したことを発表しました。対応言語は、英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ヘブライ語です。
AirDataは、商業用途、公共安全、政府機関など、幅広いドローンプログラムで活用されており、分散したチームにおける日常業務、レポーティング、コンプライアンス管理を支援しています。今回のプラットフォーム翻訳の導入は、国際的なユーザーおよび顧客からの需要の高まりに応えるため、アクセシビリティと使いやすさを向上させる継続的な取り組みの一環です。
「英語圏以外の地域での成長が加速する中、アクセシビリティと操作性の重要性はますます高まっています」と、AirDataのCEOであるエラン・スタイナーは述べています。「ネイティブなプラットフォーム翻訳により、パイロットの負担を軽減し、多様で多言語なフリートにおいても、チームがより容易にコンプライアンス要件を満たせるようになります。」
AirDataは、手動での設定やプラグイン、外部翻訳ツールを必要とせず、対応言語でプラットフォームのインターフェースを自動的に表示します。既定の表示言語は、ユーザーのデバイスまたはブラウザに設定されている優先言語に基づいて決定されます。
翻訳されたインターフェースは、ドローンフリートの日常運用におけるナビゲーションやワークフローをサポートしており、現在、AirDataのWebアプリケーションおよびモバイルアプリで利用可能です。AirDataは今後も、追加言語への対応、地域ごとの規制やコンプライアンス要件、空域に関する考慮事項など、ローカライズされたサポートの拡充を継続していく予定です。
「当社の国際的な顧客基盤は、さまざまな業界や言語ニーズにわたっています」とスタイナーは付け加えました。「ヨーロッパ、アフリカ、中南米を中心に導入が進む中、ネイティブなプラットフォーム翻訳により、パイロットは最も使いやすい言語で運用およびレポートを行うことができ、より安全な運用と一貫したコンプライアンスの実現につながります。」
AirDataについて
AirDataは、ドローンフリート向けデータ管理およびリアルタイム飛行ストリーミングの分野において、世界最大級のオンラインプラットフォームです。これまでに40万人以上のユーザーに利用され、累計5,800万回以上のフライトデータがアップロードされています。1日あたり平均25,000回のフライトを処理し、各フライトごとに高解像度データを保存しています。高度なメンテナンス管理、ミッション計画、パイロット追跡、使いやすいライブ配信機能を備えた、飛行安全データ分析および事故防止のための包括的なプラットフォームとして、世界中の大規模フリート運用者に利用されています。詳細はこちら: AirData.com
