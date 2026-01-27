AirData Amplía la Accesibilidad Global con la Traducción de la Plataforma en 8 Idiomas
La experiencia completa de la plataforma ahora está disponible en inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano, japonés y hebreo.
AirData es utilizada por una amplia variedad de programas de drones comerciales, de seguridad pública y gubernamentales, ayudando a los operadores a gestionar las operaciones diarias, los informes y el cumplimiento normativo en equipos distribuidos. La incorporación de la traducción de la plataforma refleja los esfuerzos continuos por mejorar la accesibilidad y la usabilidad para responder a la creciente demanda de clientes y usuarios internacionales.
“A medida que AirData continúa experimentando un fuerte crecimiento en regiones donde el inglés no es el idioma principal, la accesibilidad y la facilidad de uso se vuelven aún más importantes”, afirmó Eran Steiner, CEO de AirData. “La traducción nativa de la plataforma reduce la fricción para los pilotos y ayuda a los equipos a cumplir más fácilmente con los requisitos de cumplimiento normativo en flotas diversas y multilingües.”
AirData muestra automáticamente la interfaz de la plataforma en un idioma compatible, sin necesidad de configuración manual, complementos ni herramientas externas de traducción. El idioma predeterminado se determina según la configuración de idioma preferida del dispositivo o navegador del usuario.
La interfaz traducida es compatible con la navegación y los flujos de trabajo de las operaciones diarias de flotas de drones y ya está disponible en la aplicación web y en las aplicaciones móviles de AirData. La compañía planea continuar ampliando el soporte localizado con el tiempo, incluyendo nuevos idiomas, regulaciones específicas por región, requisitos de cumplimiento y consideraciones sobre el espacio aéreo.
“Nuestra base internacional de clientes abarca una amplia gama de industrias y preferencias de idioma”, agregó Steiner. “Con una adopción creciente en Europa, África, América Central y América del Sur, la traducción nativa de la plataforma permite a los pilotos operar y generar informes en el idioma con el que se sienten más cómodos, lo que respalda operaciones más seguras y un cumplimiento más consistente.”
Obtén más información y comienza a explorar AirData hoy.
Recursos Adicionales
Para conocer más sobre otras actualizaciones recientes de la plataforma y el hito de 10 años de AirData, lee el blog de AirData aquí: AirData 2026: Una mirada retrospectiva al año
Acerca de AirData
AirData es la plataforma en línea más grande de gestión de datos para flotas de drones y transmisión de vuelos en tiempo real, que atiende a más de 400,000 usuarios, con más de 58 millones de vuelos cargados hasta la fecha y procesando un promedio de 25,000 vuelos diarios, con datos de alta resolución almacenados para cada vuelo. Es utilizada por grandes operadores de flotas en todo el mundo como una plataforma integral de análisis de seguridad de vuelo y prevención de incidentes, con funciones avanzadas de mantenimiento, planificación de misiones, seguimiento de pilotos y transmisión en vivo fácil de usar.
Más información en: AirData.com
Jodie Miller
AirData UAV
+1 916-260-5910
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.