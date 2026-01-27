AirData Expande a Acessibilidade Global com Tradução da Plataforma em 8 Idiomas

Experiência completa da plataforma agora disponível em inglês, espanhol, português, francês, alemão, italiano, japonês e hebraico.

A tradução nativa da plataforma reduz obstáculos para os pilotos e ajuda as equipes a atenderem com mais facilidade aos requisitos de conformidade em frotas diversas e multilíngues.” — Eran Steiner, CEO da AirData

EL DORADO HILLS, CA, UNITED STATES, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- A AirData, uma plataforma de gestão de dados para frotas de drones utilizada por empresas em todo o mundo, anunciou hoje que sua plataforma já está disponível em oito idiomas, tanto na versão web quanto nos aplicativos móveis. Os idiomas oferecidos incluem inglês, espanhol, português, francês, alemão, italiano, japonês e hebraico.A AirData é utilizada por uma ampla variedade de programas de drones comerciais, de segurança pública e governamentais, ajudando os operadores a gerenciar operações diárias, relatórios e requisitos de conformidade em equipes distribuídas. A adição da tradução da plataforma reflete esforços contínuos para melhorar a acessibilidade e a usabilidade, atendendo à crescente demanda de clientes e usuários internacionais.“À medida que a AirData continua a crescer em regiões onde o inglês não é o idioma principal, a acessibilidade e a facilidade de uso se tornam ainda mais importantes”, afirmou Eran Steiner, CEO da AirData. “A tradução nativa da plataforma reduz obstáculos para os pilotos e ajuda as equipes a atenderem com mais facilidade aos requisitos de conformidade em frotas diversas e multilíngues.”A AirData exibe automaticamente a interface da plataforma em um idioma disponível, sem necessidade de configuração manual, plugins ou ferramentas externas de tradução. O idioma padrão é determinado pelas configurações de idioma preferidas do dispositivo ou navegador do usuário.A interface traduzida oferece suporte à navegação e aos fluxos das operações diárias de frotas de drones e já está disponível no aplicativo web e nos aplicativos móveis da AirData. A empresa planeja continuar expandindo o suporte localizado ao longo do tempo, incluindo novos idiomas, regulamentações regionais específicas, requisitos de conformidade e considerações de espaço aéreo.“Nossa base internacional de clientes abrange uma ampla variedade de setores e preferências de idioma”, acrescentou Steiner. “Com a crescente adoção na Europa, África, América Central e América do Sul, a tradução nativa da plataforma permite que os pilotos operem e gerem relatórios no idioma com o qual se sentem mais confortáveis, promovendo assim operações mais seguras e uma conformidade mais consistente.”Recursos adicionaisPara saber mais sobre outras atualizações recentes da plataforma e o marco de 10 anos da AirData, leia o artigo da AirData: AirData 2026: Uma Retrospectiva sobre o Ano Sobre a AirDataA AirData é a maior plataforma online de gestão de dados para frotas de drones e transmissão de voos em tempo real, atendendo mais de 400 mil usuários, com mais de 58 milhões de voos enviados até o momento e processando, em média, 25 mil voos por dia, com dados de alta resolução armazenados para cada voo. A plataforma é utilizada por grandes operadores de frotas em todo o mundo como uma solução completa para análise de segurança de voo e prevenção de incidentes, oferecendo recursos avançados de manutenção, planejamento de missões, monitoramento de pilotos e transmissão ao vivo de fácil utilização.

