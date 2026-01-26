Audit Advisory for Tuesday, January 27, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, January 27, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Belmont
|Belmont College
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Carroll
|Carroll County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Clark
|Clark State College
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Clark State College Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Clermont
|Clermont County Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Coshocton
|Coshocton County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Coshocton County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|Coshocton County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|Cuyahoga
|Village of Glenwillow
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Darke
|Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Delaware
|Oxford Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Erie
|Erie County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Erie County Regional Planning Commission
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Franklin
|State of Ohio General Obligation Bonds
Debt Compliance
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Ohio Tuition Trust Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Loan Servicing Office
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority of Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Bureau of Workers Compensation
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Hamilton
|Springfield Township Joint Economic Development Zone I
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Hamilton County Mathematics and Science Academy
7/1/2019 TO 6/30/2020
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Harrison Township - City of Harrison Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Hardin
|City of Kenton
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Jackson
|City of Wellston
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Jefferson
|Jefferson County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Lawrence
|Lawrence County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Licking
|Licking Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Hanover Township
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Lorain
|Lorain County Rural Wastewater District
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|IPA
|Medina
|Highland Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Montgomery
|Trotwood Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Dayton Metro Library
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Ottawa
|Genoa Area Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Erie-Ottawa Regional Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Perry
|Village of Junction City
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Perry County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Perry County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Pickaway
|City of Circleville
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Richland
|Springfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Ross
|Paint Valley Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services Board
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Sandusky
|Sandusky Metropolitan Housing Authority
Real Estate Assessment Center (REAC) Financial Assessment Submission Agreed-Upon Procedures
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Scioto
|Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services Board of Adams, Lawrence and Scioto Counties
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Summit
|Twinsburg Township Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Akron Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Norton City School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Warren
|City of Carlisle
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Washington
|City of Belpre
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
