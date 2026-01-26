Submit Release
Audit Advisory for Tuesday, January 27, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, January 27, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Belmont Belmont College
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Carroll Carroll County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Clark Clark State College
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Clark State College Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Clermont Clermont County Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Coshocton Coshocton County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Coshocton County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
Coshocton County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
Cuyahoga Village of Glenwillow
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Darke Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Delaware Oxford Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Erie Erie County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Erie County Regional Planning Commission
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Franklin State of Ohio General Obligation Bonds
Debt Compliance
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Ohio Tuition Trust Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Loan Servicing Office
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority of Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Bureau of Workers Compensation
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
FFR
Hamilton Springfield Township Joint Economic Development Zone I
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Hamilton County Mathematics and Science Academy
7/1/2019 TO 6/30/2020		 Financial Audit IPA
FFR
Harrison Township - City of Harrison Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Hardin City of Kenton
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Jackson City of Wellston
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Jefferson Jefferson County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures MED
Lawrence Lawrence County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Licking Licking Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Hanover Township
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Lorain Lorain County Rural Wastewater District
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit IPA
Medina Highland Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Montgomery Trotwood Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Dayton Metro Library
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Ottawa Genoa Area Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Erie-Ottawa Regional Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Perry Village of Junction City
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
FFR
Perry County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Perry County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Pickaway City of Circleville
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Richland Springfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Ross Paint Valley Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services Board
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Sandusky Sandusky Metropolitan Housing Authority
Real Estate Assessment Center (REAC) Financial Assessment Submission Agreed-Upon Procedures
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Scioto Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services Board of Adams, Lawrence and Scioto Counties
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Summit Twinsburg Township Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Akron Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Norton City School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit IPA
Warren City of Carlisle
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Washington City of Belpre
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit

