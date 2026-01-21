サウジアラビア・ダーツ・マスターズ2026閉幕

英国のルーク・リトラーが初代王者に輝く

リヤド, SAUDI ARABIA, January 21, 2026 / EINPresswire.com / -- リヤド・シーズンの一環として開催された「サウジアラビア・ダーツ・マスターズ2026」は、本日（火曜日）、リヤドのブールバード・シティ内グローバル・シアターにて閉幕した。大会は多くの観客を動員し、高い注目を集める中、世界トップクラスのスター選手に加え、アジアの有力選手が出場するハイレベルな戦いが繰り広げられ、記念すべき初開催大会を成功裏に終えた。決勝日は、準々決勝、準決勝、決勝が一夜で行われる白熱したセッションとなった。準々決勝では、オランダのマイケル・ファン・ガーウェンがイングランドのスティーブン・バンティングを6-4で下し、イングランドのネイサン・アスピナルは香港のマン・ロク・リョンに6-4で勝利した。さらに、イングランドのルーク・リトラーがオランダのジアン・ファン・フェーンを6-4で破り、ウェールズのガーウィン・プライスはイングランドのルーク・ハンフリーズとの接戦を6-5で制した。準決勝では、マイケル・ファン・ガーウェンがネイサン・アスピナルを7-5で下し決勝進出を決め、ルーク・リトラーも同じく7-5でガーウィン・プライスを破り決勝に進んだ。決勝戦では、ルーク・リトラーがマイケル・ファン・ガーウェンを8-5で下し、サウジアラビア・ダーツ・マスターズの初代王者に輝いた。大会初日は1回戦8試合が行われた。オランダのダニー・ノッパートと香港のマン・ロク・リョンの試合では、マン・ロク・リョンが6-3で勝利。続く試合では、イングランドのスティーブン・バンティングが日本の後藤智弥を6-1で下し、ネイサン・アスピナルもフィリピンのローレンス・イラガンに6-1で勝利した。さらに、オランダのマイケル・ファン・ガーウェンはインドのニティン・クマールを6-1で破る力強いパフォーマンスを見せた。その他の1回戦では、イングランドのルーク・リトラーがシンガポールのポール・リムを6-1で下し、ウェールズのガーウィン・プライスはフィリピンのアレクシス・トイロに6-0の完勝を収めた。イングランドのルーク・ハンフリーズは日本の畔本竜星に6-2で勝利し、初日はオランダのジアン・ファン・フェーンが日本の酒井求夢を6-2で破って締めくくられた。本大会は、サウジアラビア王国で初開催となったダーツの国際大会であり、プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション（PDC）のトップ選手とアジアの有力選手が一堂に会する世界同時中継の舞台となった。これは、リヤドにおけるスポーツの国際的プレゼンスの高まりを象徴するものである。また本大会では、ナインダート（9本で501点を上がる完全試合）を達成した選手に10万米ドルのボーナスが贈られ、さらに「リヤド・シーズン・ブルズアイ・チャレンジ」により20万米ドルに倍増する機会も設けられた。これはPDC史上、前例のない賞金制度である。リヤド・シーズンは引き続き、スポーツ、アート、ライブパフォーマンス、体験型アトラクションを融合した世界水準のエンターテインメントを提供し、リヤドを国際的なエンターテインメント都市として位置づけている。

