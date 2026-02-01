Riad hace historia con el Royal Rumble 2026 y triunfos de Roman Reigns y Liv Morgan
EINPresswire.com/ -- La ciudad de Riad fue escenario de una noche histórica para la lucha libre profesional con la celebración del WWE Royal Rumble 2026, evento que se llevó a cabo por primera vez fuera de América del Norte y que marcó oficialmente el inicio del camino hacia WrestleMania 42.
El evento concluyó con la victoria de Roman Reigns en el Royal Rumble masculino, asegurando su lugar en el evento estelar de WrestleMania, mientras que Liv Morgan se coronó ganadora del Royal Rumble femenino, obteniendo una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania 42, que se celebrará en Las Vegas.
El espectáculo formó parte de los cuatro eventos premium más importantes de WWE en 2026 y atrajo a una multitud masiva, además de una amplia cobertura mediática internacional. La velada incluyó cuatro combates estelares, entre ellos las tradicionales batallas del Royal Rumble masculino y femenino, con la participación de 30 superestrellas en cada una, así como dos luchas destacadas por campeonatos mundiales.
En el combate por el Campeonato Mundial Indiscutido de WWE, Drew McIntyre retuvo su título tras una intensa lucha frente a Sami Zayn, mientras que GUNTHER se impuso de manera contundente ante AJ Styles en un enfrentamiento con estipulación de carrera en riesgo, poniendo fin a una etapa de diez años de Styles en Royal Rumble.
La noche estuvo llena de sorpresas y momentos memorables, culminando con una celebración visual impresionante mediante fuegos artificiales que iluminaron el Distrito Financiero Rey Abdullah, subrayando la magnitud del evento.
El Royal Rumble 2026 en Riad consolidó la posición de Arabia Saudí como un destino global para grandes eventos deportivos y de entretenimiento, y dio inicio oficial a la cuenta regresiva hacia WrestleMania 42, uno de los espectáculos más esperados del calendario internacional de la lucha libre.
