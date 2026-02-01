रियाद में ऐतिहासिक रॉयल रम्बल 2026, रोमन रेंस और लिव मॉर्गन की जीत

रियाद, SAUDI ARABIA, February 1, 2026 / EINPresswire.com / -- रियाद शहर ने विश्व स्तर पर खेल मनोरंजन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जब WWE Royal Rumble 2026 का आयोजन पहली बार उत्तरी अमेरिका के बाहर किया गया। इस आयोजन के साथ ही आधिकारिक रूप से WrestleMania 42 की राह शुरू हुई।Royal Rumble पुरुष मुकाबले में Roman Reigns ने जीत हासिल की और WrestleMania 42 में विश्व खिताब मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्की की। वहीं महिला Royal Rumble मुकाबले में Liv Morgan विजेता रहीं, जिससे उन्हें WrestleMania 42 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुनौती देने का अवसर मिला, जो लास वेगास में आयोजित होगा।यह आयोजन WWE के 2026 के चार प्रमुख प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से एक था, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति और व्यापक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज देखने को मिली। कार्यक्रम में चार मुख्य मुकाबले शामिल थे, जिनमें 30-30 सुपरस्टार्स के साथ पुरुष और महिला Royal Rumble मुकाबले भी शामिल रहे।अन्य प्रमुख मुकाबलों में, Drew McIntyre ने Sami Zayn के खिलाफ Undisputed WWE World Championship को सफलतापूर्वक बरकरार रखा, जबकि GUNTHER ने करियर-जोखिम वाले मुकाबले में AJ Styles पर निर्णायक जीत दर्ज की।Royal Rumble 2026 का समापन एक भव्य आतिशबाज़ी प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसने रियाद के King Abdullah Financial District को रोशन कर दिया और इस ऐतिहासिक आयोजन की भव्यता को रेखांकित किया।रियाद में आयोजित यह Royal Rumble 2026 सऊदी अरब को वैश्विक खेल और मनोरंजन आयोजनों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करता है और WrestleMania 42 की वैश्विक उलटी गिनती की शुरुआत करता है।

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.