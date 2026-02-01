Historischer Royal Rumble 2026 in Riad mit Siegen von Roman Reigns und Liv Morgan

نتنتنتو

RIAD, SAUDI ARABIA, February 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit dem WWE Royal Rumble 2026 erlebte Riad einen historischen Abend des Sport-Entertainments. Das Event fand erstmals außerhalb Nordamerikas statt und markierte offiziell den Beginn der Road to WrestleMania 42.Im Royal-Rumble-Match der Männer setzte sich Roman Reigns durch und sicherte sich damit sein Ticket für den Hauptkampf bei WrestleMania 42. Im Frauen-Royal-Rumble triumphierte Liv Morgan, die sich mit ihrem Sieg eine Chance auf den Weltmeistertitel bei WrestleMania in Las Vegas erarbeitete.Der Royal Rumble 2026 zählte zu den vier größten Premium-Live-Events der WWE im Jahr 2026 und zog eine große Zuschauermenge sowie umfangreiche internationale Medienberichterstattung an. Insgesamt standen vier Hauptkämpfe auf dem Programm, angeführt von den traditionellen Royal-Rumble-Matches der Männer und Frauen mit jeweils 30 teilnehmenden Superstars.Im Undisputed-WWE-World-Championship-Match verteidigte Drew McIntyre seinen Titel erfolgreich gegen Sami Zayn nach einem intensiven Duell. In einem Match mit Karriere-Stipulation bestätigte GUNTHER seine Dominanz mit einem klaren Sieg über AJ Styles, womit sich ein bedeutendes Kapitel in der Laufbahn von Styles schloss.Das Männer-Royal-Rumble-Match bot zahlreiche Überraschungen und emotionale Momente, bevor Roman Reigns in den Schlussphasen den entscheidenden Sieg errang. Den Abschluss des Abends bildete ein spektakuläres Feuerwerk, das den King Abdullah Financial District erleuchtete und die Bedeutung des Events eindrucksvoll unterstrich.Mit dem Royal Rumble 2026 in Riad unterstrich Saudi-Arabien seine wachsende Rolle als globaler Austragungsort für große Sport- und Entertainment-Veranstaltungen und leitete zugleich den weltweiten Countdown zu WrestleMania 42 ein.

