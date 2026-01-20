زيكر 7X تُحرز إنجازاً غير مسبوق كأول سيارة كهربائية تتسلق تل مرعب في زمن قياسي
EINPresswire.com/ -- حققت زيكر، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي الفاخر، إنجازاً استثنائياً بالتعاون مع موزعها الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة عبد الواحد الرستماني، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان ليوا الدولي. فقد نجحت سيارة زيكر 7X الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكهربائية، التي خضعت لتعديلات خاصة لهذا الحدث، في تحقيق رقم قياسي جديد بتسجيلها 7.343 ثانية خلال صعودها تل مرعب الأسطوري، مما يجعلها أول سيارة كهربائية وأسرع تسلق ضمن فئتي المركبات الكهربائية والهجينة.
تم تسجيل هذا الرقم القياسي في 31 ديسمبر 2025 خلال بطولة تل مرعب للسيارات، وهي واحدة من أبرز فعاليات المهرجان السنوي الذي يجذب محبي رياضة السيارات من مختلف أنحاء العالم. وقد تمكنت سيارة زيكر 7X من اجتياز كثيب رملي يبلغ ارتفاعه 300 متراً، ويتميز بسطح شديد الانحدار بزاوية 50 درجة، مما يشكل تحدياً كبيراً لكل من السائقين والمركبات على حد سواء.
بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من سبعة عقود في مجال السيارات، لعبت مجموعة عبد الواحد الرستماني دوراً محورياً في دعم التعديلات اللازمة لتجهيز زيكر 7X لخوض هذا التحدي الاستثنائي. وبالتعاون الوثيق مع الخبراء التقنيين، قام الفريق بتزويد السيارة بإطارات مخصصة للطرق الوعرة وتحسين أنظمة التعليق، مع الحفاظ على سلامة تقنية توليد الطاقة الكهربائية المتطورة التي تتميز بها زيكر.
يدل هذا الإنجاز على أن التنقل المستدام قادر على تحقيق أداء قوي ومتميز حتى في أكثر البيئات تحدياً التي لطالما هيمنت عليها محركات الاحتراق الداخلي. كما يعزز من تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل مستدام في قطاع السيارات.
وقال روبرتو كولوتشي، مدير قسم السيارات الكهربائية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، "لحظة اجتياز سيارة زيكر 7X لتل مرعب شديد الانحدار كانت بمثابة علامة فارقة، وتمكّنها من تحقيق ذلك في زمن قياسي بلغ 7.343 ثانية يؤكد بشكل قاطع قدرات الأداء الاستثنائي للتقنيات الكهربائية المستقبلية." وأضاف بالقول، "الإنجاز لا يقتصر على السرعة فحسب، بل يعكس تحولاً جذرياً في المفاهيم التقليدية. لقد أثبتنا أن السيارات الكهربائية بإمكانها التفوق على نظيراتها التقليدية، حتى في قلب صحرائنا الساحرة، لا سيما من خلال ما تقدمه من أداء فائق وقوة لا نظير لها، مما يجعلها ركيزة أساسية تدعم رؤيتنا نحو مستقبل مستدام. ويُبشّر هذا الإنجاز الذي تحقق في ليوا، أحد أبرز معالم ثقافة السيارات العريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بانطلاقة عصر جديد في عالم التنقل الكهربائي. وإنه لمن دواعي فخرنا أن نلعب دوراً ريادياً في هذه الرحلة المُلهمة بالتعاون مع علامة تجارية بارزة مثل زيكر."
استندت سيارة زيكر 7X، التي حطمت الرقم القياسي، إلى طراز الأداء ذي الدفع الرباعي، والذي يتميز بنظام محرك مزدوج يُنتج قوة 646 حصاناً وعزم دوران فوري يصل إلى 710 نيوتن متر. يعود نجاح السيارة إلى بنيتها الكهربائية المتطورة بجهد 800 فولت، بالإضافة إلى نظام توجيه عزم الدوران المتطور، الذي مكّنها من تحقيق ثبات راسخ واستثنائي الرمال المتحركة لتل مرعب.
يُعتبر مهرجان ليوا الدولي مناسبة مميزة تحتفي بالتراث الإماراتي وحدثاً بارزاً في روزنامة رياضة السيارات في المنطقة. ويعكس الأداء الاستثنائي الذي سجلته مركبة زيكر خلال هذا الحدث المرموق التزام العلامة التجارية بسوق الشرق الأوسط، وفهمها العميق لشغف المنطقة بالتميز والأداء في عالم السيارات.
إن هذا الإنجاز يُبرز مكانة مجموعة عبد الواحد الرستماني كشركة رائدة في توفير حلول التنقل الكهربائي المبتكرة لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتمكن بذلك من الجمع بين الابتكار والتقدير العميق لتراث صناعة السيارات المحلية.
Kevin Sebastian
Kevin Sebastian
