Мировая звезда Лара Фабиан выступит с грандиозным концертом ко Дню святого Валентина в отеле Rixos Radamis

Песни любви на этот раз зазвучат с Красного моря.

RUSSIA, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Rixos Hotels Egypt с радостью сообщает о незабываемом праздновании Дня святого Валентина с участием всемирно известной певицы Лары Фабиан, которая выступит 14 февраля с живым концертом в отеле Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Широко признанная одной из самых мощных вокалисток современной музыки, Лара Фабиан привнесёт в Шарм-эль-Шейх свою фирменную элегантность, эмоциональную глубину и артистизм мирового уровня, подарив вечер, посвящённый любви, музыке и незабываемым моментам.За более чем тридцатилетнюю карьеру Лара Фабиан продала свыше 20 миллионов альбомов и выпустила 17 пластинок, покорив аудитории по всему миру своими романтическими балладами и уникальным исполнительским мастерством. В её мировом репертуаре —такие легендарные хиты, как «Je t’aime», «Adagio», «Caruso», «Broken Vow», «Love by Grace» и «I Will Love Again», каждый из которых демонстрирует её непревзойдённую вокальную силу и эмоциональную выразительность.Международная певица, Лара Фабиан поёт на французском, английском, итальянском и испанском языках, передавая глубокие эмоции на каждом из них и создавая универсальную связь со слушателями по всему миру.Романтический опыт, созданный специально для ночи Святого ВалентинаВдохновляясь магической и иммерсивной атмосферой международных концертов Лары Фабиан, открытая площадка Rixos Radamis Sharm El Sheikh превратится в завораживающую концертную зону с видом на Красное море. Гостей ожидает вечер, выходящий за рамки традиционного концерта, опыт, где музыка, атмосфера и роскошь сливаются воедино, создавая идеальное празднование любви.Гости, проживающие в отелях Rixos Radamis Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh и Club Privé by Rixos, получат бесплатный доступ к этому эксклюзивному концерту ко Дню святого Валентина. Сцена под открытым небом на фоне мерцающих вод Красного моря станет захватывающим антуражем для выступления Лары Фабиан, обещая романтическую и кинематографичную атмосферу, идеально подходящую для пар и любителей музыки.«В Rixos Hotels Egypt мы стремимся создавать незабываемый опыт для гостей, предлагая развлечения мирового класса и незабываемые моменты», отметил г-н Эркан Йылдырым, управляющий директор Rixos Hotels Egypt. «Приглашение международной иконы, такой как Лара Фабиан, в День святого Валентина отражает нашу приверженность созданию исключительных событий, объединяющих роскошь, культуру и искусство».Расположенный вдоль первозданного побережья Шарм-эль-Шейха, отель Rixos Radamis продолжает задавать новые стандарты гостеприимства, предлагая премиальные услуги, изысканную гастрономию и иммерсивные развлечения, что делает его идеальным местом для романтического вечера под звёздами.

