エンドゲーム・プロトコル(EGP)、独自DeFiプラットフォームの開発を完了…「マルチアセット・ボールト」時代の幕開け
EGPは独自DeFiプラットフォームを完成させ、完全な自律性を確保した。韓国のトップセキュリティ企業と協業し、Aaveアーキテクチャをベースに最高水準のセキュリティを実現。BTCやETHを担保にEGPを借り入れ可能な「マルチアセット・ボールト」により、外部流動性の流入とトークン焼却による価値上昇を目指す。SEOUL, SOUTH KOREA, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- 「サバイバル・ファイナンス (SurFi)」をビジネスモデルとする「エンドゲーム・プロトコル (Endgame Protocol, 以下EGP)」が、独自の分散型金融 (DeFi) プラットフォームの開発を完了した。
これにより、EGPエコシステムの核心的な拡張戦略である「マルチアセット・ボールト (Multi-Asset Vault)」を具現化するための必須インフラの構築が完了したことになる。特に、グローバルDeFiレンディングプロトコルの標準となっている「Aave」のハードフォークに成功し、独自のレンディングおよび清算システムを構築した点は注目に値する。
今回のプラットフォーム完成は、外部のDeFiプロトコルを活用していた既存のロードマップの段階を飛び越え、完全なるプロトコルの自律性を確保したという点で大きな意味を持つ。
EGPが完成させたこのプラットフォームは、世界トップレベルの技術力を持つ韓国のセキュリティ企業との協業により実現した。初期設計段階からスマートコントラクトの脆弱性を排除し、最高レベルのセキュリティ・アーキテクチャを構築している。これは、コミュニティの資産保護を最優先とするEGPの原則を反映した結果である。
新開発のDeFiプラットフォームは、EGPの核心ビジョンの一つである「マルチアセット・ボールト」のエンジンとしての役割を果たすことになる。マルチアセット・ボールトとは、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの外部優良資産を売却することなく担保として預け入れ、その担保をもとにEGPトークンを借り入れて生存経済ゲームに参加できるシステムである。
EGPは、今回のプラットフォーム開発を機に、莫大な外部流動性がEGPエコシステムへ流入することを期待している。借り入れられたEGPトークンは、ゲーム内の活動（例：「略奪の夜 (Night of Looting)」）に活用され焼却（バーン）されることで、強力なデフレ効果とトークンの本質的価値の上昇につながると予想される。
EGPの関係者は、「世界最高水準の韓国のセキュリティ技術と、検証済みのAaveアーキテクチャを結合させ、最も安全かつ強力な独自のDeFiインフラを完成させた」とし、「今後、巨大な資産が集まり競争する真の『サバイバル・ファイナンス』へとEGPを引き上げる足掛かりとなるだろう」と述べている。
一方、独自DeFiプラットフォームの開発を完了したEGPは、最終的なセキュリティ監査およびテストネットでの検証を経て、メインネットの立ち上げと共にマルチアセット・ボールト機能を一般公開する計画だ。
【エンドゲーム・プロトコル (EGP) について】 エンドゲーム・プロトコルは「生存し、証明せよ (Survive and Prove)」をスローガンに掲げ、活発に活動するユーザーがより多くの収益を得られるプロジェクトである。非活動資産に対してはペナルティを課し、活動的なユーザーがそのペナルティ分を獲得できる世界初のサバイバル・ファイナンス (SurFi) プロジェクトだ。EGPはWeb3.0空間において、金融的生存と繁栄のためにユーザーが積極的に競争・協力する生活密着型の分散型経済圏を構築している。
