エンドゲーム・プロトコル(EGP)、独自DeFiプラットフォームの開発を完了…「マルチアセット・ボールト」時代の幕開け

EGPは独自DeFiプラットフォームを完成させ、完全な自律性を確保した。韓国のトップセキュリティ企業と協業し、Aaveアーキテクチャをベースに最高水準のセキュリティを実現。BTCやETHを担保にEGPを借り入れ可能な「マルチアセット・ボールト」により、外部流動性の流入とトークン焼却による価値上昇を目指す。

