WINGSTOP ARRIVA IN ITALIA CON UN POP-UP RESTAURANT E UN SERVIZIO DELIVERY, E SI PREPARA AD APRIRE IL PRIMO RISTORANTE A MILANO

MILAN, ITALY, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Gli esperti del gusto collaborano con il rinomato imprenditore e ristoratore Joe Bastianich

per guidare l’espansione di Wingstop in Italia, che punta a definire una rete di 50 ristoranti sul territorio

MILANO, 12 gennaio 2026 — Wingstop, il brand globale del gusto apprezzato per la preparazione espressa di alette di pollo dai sapori iconici, arriva in Italia. Questa espansione rappresenta un ulteriore traguardo nello sviluppo internazionale del marchio e nella sua missione di portare l’esperienza di marca in tutto il mondo, con l’obiettivo di definire nel lungo periodo una rete di 50 ristoranti sul territorio italiano e oltre 10mila indirizzi totali.

Il brand debutta il 7 febbraio a Milano in zona Navigli con l’apertura di un pop up – house of Flavor - pensato come luogo esperienziale e di incontro, per poi evolversi successivamente con l’apertura di una flagship location nel cuore della città. Nel mezzo è attivo il delivery: i sapori Wingstop entrano nella quotidianità dei milanesi, costruendo familiarità e attesa. Se l’anima del progetto resta profondamente americana, lo sguardo è aperto all’Italia.

Wingstop è noto per le sue chicken wings fresche, preparate al momento e condite a mano con sapori decisi. Wingstop Italia offrirà 10 gusti iconici tra cui scegliere: Lemon Pepper, Hickory Smoked BBQ, Hawaiian, Garlic Parmesan, Louisiana Rub, Spicy Korean Q, Brazilian Citrus Pepper, Original Hot e Mango Habanero, con Atomic come opzione più piccante. L’esperienza Wingstop si completa con le iconiche patatine speziate e la famosa salsa ranch del brand fatta in casa.

L’espansione e le operazioni di Wingstop in Italia sono guidate dall’imprenditore e ristoratore Joe Bastianich insieme al figlio Ethan Bastianich che ha un ruolo di primo piano nello sviluppo e gestione nel mercato italiano del brand fondato in Texas nel 1994.

«Dopo essere entrati in sei nuovi mercati internazionali nel 2025, Wingstop continua a registrare una domanda straordinaria per i nostri sapori decisi e le irresistibili chicken wings apprezzate in tutto il mondo: l’Italia rappresenta un altro entusiasmante traguardo per la nostra crescita», ha dichiarato Michael Skipworth, Presidente e CEO di Wingstop. «Grazie al contributo di partner che vantano una profonda conoscenza del panorama culinario italiano siamo pronti a espanderci in modo attento e autentico in questo mercato».

«Wingstop è un brand costruito su gusto, passione e una forte connessione con i fan: valori che risuonano profondamente nella cultura gastronomica italiana. Siamo entusiasti di far conoscere queste iconiche alette ai fan», ha affermato Joe Bastianich, Brand Partner di Wingstop. «Inoltre, portare Wingstop in Italia ha per me un significato che va oltre al business, perché collaboro con mio figlio Ethan in questa entusiasmante opportunità».

Per maggiori informazioni, i fan possono seguire il brand sui canali social all’indirizzo @WingstopIt.

Su Wingstop Italia

Lo sbarco nel mercato Italiano di Wingstop, il brand di ristorazione statunitense fondato in Texas nel 1994 e conosciuto in tutto il mondo per le sue ali preparate al momento e i sapori decisi, è affidato a Joe e Ethan Bastianich che grazie alla loro esperienze e origini riflettono il ruolo dell’azienda nell’introdurre e custodire i sapori audaci e distintivi di Wingstop, insieme alla sua iconica salsa ranch fatta in casa, nel momento in cui il brand fa il suo ingresso in Italia. Supportati da un team di professionisti esperti del settore hospitality e della ristorazione internazionale, focalizzati su qualità, disciplina operativa ed esperienza dell’ospite il duo padre e figlio si impegna a portare in Italia il brand Wingstop, riconosciuto a livello globale, mantenendo coerenza, energia e autenticità in ogni punto di contatto.

Su Wingstop

Fondata nel 1994 e con sede a Dallas, Texas, Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) gestisce e concede in franchising oltre 3.000 ristoranti in tutto il mondo, con il 98% dei locali di proprietà dei partner del brand. Dedicati alla missione di portare il gusto in tutto il mondo, i Flavor Experts propongono ali di pollo classiche e disossate, tender e chicken sandwich preparati al momento e conditi a mano, disponibili in 12 sapori decisi e distintivi a scelta dei fan, accompagnati da contorni iconici e dalle celebri salse ranch e bleu cheese fatte in casa.

Con circa 5 miliardi di dollari di vendite di sistema nell’anno fiscale 2024, 21 anni consecutivi di crescita delle vendite a parità di ristorante e una visione volta a diventare uno dei 10 principali brand globali della ristorazione, Wingstop è stata recentemente nominata Official Chicken Partner della NBA. Per saperne di più, visita wingstop.com o segui @Wingstop su X, Instagram, Facebook e TikTok.

