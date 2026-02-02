H3ROES PODCAST INAUGURA LA QUARTA STAGIONE

H3ROES PODCAST INAUGURA LA QUARTA STAGIONE: NUOVE VOCI, GRANDI STORIE E UNO SGUARDO VERSO MILANO CORTINA 2026

MILAN, ITALY, February 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- H3ROES Podcast lancia la quarta stagione e torna a raccontare al pubblico le storie dei suoi protagonisti. Disponibile su Spotify, YouTube e Apple Music, il nuovo capitolo del progetto rafforza la propria identità e consolida il proprio ruolo di rilievo del format nell’ambito dei podcast del panorama italiano.

Nato come un vero e proprio salotto digitale, H3ROES continua a distinguersi per la capacità di mettere al centro le storie, dando voce a imprenditori, creativi, sportivi ed esponenti della cultura contemporanea. Alla guida del podcast restano Frank Gallucci e Alessandro Gerbino, founder di Jiffy Agency e anime complementari del progetto: il primo, imprenditore e storyteller, porta una visione dello stile come chiave di lettura del mondo; il secondo stimola conversazioni profonde e trasversali, dando ritmo e sostanza al dialogo.

La quarta stagione si è aperta lunedì 26 gennaio con un episodio d’eccezione insieme alla celebre dermatologa Ines Mordente, e prosegue con un calendario ricco di ospiti provenienti da mondi diversi ma accomunati da percorsi forti e identità ben definite. Tra i protagonisti già annunciati figurano Gianluca Di Marzio, Enrico Bartolini, Ignazio Moser, Giorgio Rocca, Roberta Branchini, Micol Olivieri, Ida Di Filippo, oltre al prestigioso brand Caffè Moak. Un parterre eterogeneo che riflette la vocazione del podcast a raccontare il successo senza retorica, esplorando anche il lato più umano e quotidiano dei suoi ospiti.

Ma la nuova stagione non si limita alla programmazione classica. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, H3ROES ha infatti sviluppato uno spin-off speciale dedicato alla montagna, realizzato in collaborazione con Mountain Journal di Margherita Tizzi. In questo contesto hanno già preso parte al progetto due leggende dello sci mondiale, Dominik Paris e Kristian Ghedina, protagonisti di puntate speciali già disponibili sulle piattaforme del podcast. Un’estensione editoriale che, celebrando i Giochi Olimpici, amplia ulteriormente il racconto sportivo di H3ROES.

Il lancio della quarta stagione arriva dopo il grande riscontro ottenuto dai capitoli precedenti. La terza stagione ha visto alternarsi sul divano del podcast figure di primo piano come Massimo Rivola, CEO del team Aprilia Racing, gli imprenditori Luca Santeramo (fondatore del brand 545) e Francesca Ammaturo di Label Rose, Luca Valotta, founder di Virgin Active, oltre a voci più intime e personali come Raffaele Sollecito, la content creator Chiara Biasi e Csaba Della Zorza, che hanno condiviso aspetti inediti della propria vita e del proprio percorso.

Un successo misurabile anche nei numeri: le prime tre stagioni hanno superato complessivamente i 34 milioni di visualizzazioni e ascolti, con una crescita costante di follower e interazioni sulle principali piattaforme digitali. Nel 2025, H3ROES è entrato nella Top 25 dei podcast in tendenza su Spotify, consolidando la propria posizione come uno dei format di riferimento in Italia.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=02LlHSgcPZg



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.