JIFFY | The Storytrending Agency chiude il 2025 con un fatturato di 3,2 milioni di euro (+10% circa rispetto al 2024)

MILAN, ITALY, January 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- JIFFY | The Storytrending Agency chiude il 2025 con un fatturato di 3,2 milioni di euro, registrando una crescita del 10% circa rispetto ai 2,9 milioni del 2024 e confermandosi un partner strategico per i brand italiani e internazionali nell’ambito della creator e content economy. Dopo il rebranding di giugno 2025 e grazie a un focus su crescita sostenibile, qualità delle collaborazioni, sviluppo consulenziale dei servizi grazie e una nuova offerta commerciale integrata, l'anno rappresenta una fase di consolidamento.

Nuova struttura d’agenzia e nuovi talenti del roster

Nel 2025 JIFFY ha rafforzato la propria struttura con la nomina di Danielantonio Di Palma nel ruolo di Managing Director (ex We Are Social e Ogilvy), a conferma della volontà di potenziare la dimensione strategica e consulenziale dell'agenzia, puntando fortemente anche sulla creatività e sul content. Come sottolinea il Founder & CEO Alessandro Gerbino: «L’ingresso di Danielantonio ci ha permesso di creare una struttura solida aziendale e di puntare su partnership di qualità e progetti che costruiscono valore nel tempo».

Per quanto riguarda la divisione talent, il roster si è arricchito di sette nuovi creator: Danielle Madame, Alessandro Bianchin, Bee Vastarella, Davide Selvaggi, Anna Mambrelli, Joseph Annunziata e Karim Irhoduane, selezionati per autenticità, visione editoriale e coerenza valoriale. Come precisa la Co-Founder e Head of Talent, Giordana Petrone: «Nel nostro roster non cerchiamo solo grandi numeri, ma puntiamo su creator che interpretano con genuinità il linguaggio della piattaforma e i valori della nostra agenzia. Questo approccio etico—che privilegia coerenza valoriale e autenticità rispetto ai soli numeri—è la leva che genera ROI per i brand».

Dal punto di vista dei clienti, nel 2025 l'agenzia ha ampliato le collaborazioni confermando il proprio posizionamento come partner di riferimento per strategie social e progetti di content a lungo termine. Nuovi sono l’incarico ricevuto da Alice Pizza (con la gestione dei social in Italia e in Francia) e la gestione social di altre strutture Radisson Collection (Venezia e Milano). A questi si aggiungono diversi pitch vinti che verranno annunciati nel corso del 2026. Inoltre, l’agenzia ha contribuito al percorso di crescita esponenziale su TikTok di Farmacie Stilo, premiata come "Farmacia più social d'Italia" ai Cosmofarma 2025.

Danielantonio Di Palma, Managing Director, traccia la direzione futura: «Nel 2026 vogliamo consolidare questo trend positivo e continuare a migliorare tutte le nostre performance. Il mercato ci sta dando ragione: le gare vinte e la fiducia dei nuovi clienti dimostrano che il nostro approccio integrato – talent, content, influencer marketing e creatività – è vincente e rappresenta un unicum nel panorama italiano».

Arriva la quarta stagione del podcast H3ROES

La divisione podcast di JIFFY, supervisionata dal socio Frank Gallucci, ha registrato un 2025 straordinario con la terza stagione di H3ROES. Il podcast ha totalizzato 34 milioni di ascolti complessivi (nelle tre stagioni) e si è posizionato nella Top 25 di Spotify ad agosto 2025, consolidandosi come uno dei principali format italiani di storytelling dedicato alle storie di persone che trasformano le sfide in successi. Il format, lanciato a dicembre 2023 con Alessandro Gerbino e Frank Gallucci come host, continua a rappresentare un importante asset strategico dell’agenzia e a breve partirà la quarta e nuovissima stagione.

