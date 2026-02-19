CIO Fashion Showcase

I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI IN STILE ITALIANO: LO SPORT E LA MODA SI INCONTRANO A MILANO

MILAN, ITALY, February 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Lo sport e la moda si incontrano ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con la nazione ospitante famosa per lo stile, la maestria artigianale e il ricco patrimonio di creatività.

Mentre gli occhi di tutti sono rivolti all'Italia per questo nuovo capitolo della storia dei Giochi Olimpici Invernali, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ospita l’Olympic Winter Games Fashion Showcase al Clubhouse 26: la sede ufficiale dell'ospitalità a Milano. L'evento offre splendidi momenti di stile ispirati agli sport invernali nel cuore della capitale della moda, celebrando il distintivo fascino creativo dei Giochi Olimpici Invernali, in stile italiano. La sfilata presenta una panoramica di abiti tecnici e outfit della cerimonia di apertura dei vari Comitati Olimpici Nazionali (NOC), con gli atleti olimpici in passerella.

Innovazione e stile: gli atleti olimpici presentano le divise per Milano Cortina 2026

Da tempo, lo sport e la moda si incontrano ai Giochi Olimpici Invernali, con innovazioni all'avanguardia in termini di prestazioni e design, che si sono combinati con l’estetica unica di ciascuna squadra e momenti leggendari di moda, dai costumi personalizzati per il pattinaggio artistico agli outfit della cerimonia di apertura.

Mentre 2.900 atleti provenienti da 90 NOC vivono il sogno olimpico a Milano Cortina 2026, il palcoscenico vede un nuovo capitolo nell'evoluzione dello stile olimpico invernale. L’Olympic Winter Games Fashion Showcase offre così un’anteprima delle innovazioni nelle performance sportive e nei rispettivi outfit pensati per essere indossati dagli atleti dentro e fuori dal campo di gioco.

Lo sport incontra la moda: 26 giovani stilisti creano look ispirati agli sport invernali

In occasione di Olympic Winter Games Fashion Showcase viene presentata una collezione speciale e unica nel suo genere, composta da 26 modelli riferiti agli sport invernali e creati da studenti della celebre Accademia di Brera, mettendo in luce la prossima generazione di talenti creativi ispirati attraverso i Giochi Olimpici.

Mettendo sotto i riflettori il futuro della moda italiana, gli studenti del master in fashion Design dell’Accademia Bella Arti di Brera - una delle scuole d'arte più prestigiose d'Europa – sono stati invitati a far parte integrante del lascito culturale di Milano Cortina 2026, progettando un capo di haute couture ispirato alle Olimpiadi Invernali come parte del loro percorso di studi.

I 26 modelli presentati traggono ispirazione dal linguaggio visivo degli sport invernali, con ombre, forme e pattern attinti dal movimento atletico delle discipline invernali e ispirati dai manifesti vintage di Cortina d'Ampezzo 1956, dai kit storici e dai cerchi olimpici. I colori rappresentano l'armonia e il mondo che si unisce attraverso lo sport. I capi sono stati indossati dagli studenti della MD Model Academy di Milano, coniugando il design emergente con i talenti di nuova generazione.

La Olympic Collection invita i fan a vestire la loro Olimpiade Invernale

La nuova Olympic Collection presenta uno stile senza tempo, per la vita di tutti i giorni, con gli iconici cerchi olimpici al centro di ogni capo e dettagli che richiamano lo spirito universale dei Giochi. La palette cromatica riprende l’identità del brand olimpico.

Tra i pezzi più significativi della nuova Olympic Collection in passerella, una micro-fleece oversize con collo e zip e una giacca off-white in sateen leggero, che fonde lo spirito sportivo con la moda contemporanea.

Durante l’Olympic Winter Games Fashion Showcase, sono presentati anche pezzi unici customizzati della giacca in sateen, ispirati agli sport invernali e creati in collaborazione con The Football Gal e Fiona Rörig per celebrare i Giochi Olimpici Invernali e lo stile italiano.

