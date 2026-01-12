TAGTHAi ชูแผนงาน TAGTHAi EcoVenture ชวนเยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นางธีรธิดา คุวันทรารัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ “TAGTHAi” กล่าวว่า TAGTHAi EcoVenture เป็นแผนงานล่าสุดของ TAGTHAi ที่ตั้งใจพัฒนาองค์กร ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดย TAGTHAi คาดหวังว่าโครงการ Under the Sea Adventure จะเป็นมากกว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวระยะสั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวที่สร้างความตระหนักในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และนำไปต่อยอดได้จริงทั้งในวันนี้และอนาคต
“จุดเด่นของโครงการนี้คือ การเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์ หงส์จำรัสศิลป์ หรือ ดร.วิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาทางทะเลกับสื่อระดับโลกอย่าง BBC, National Geographic, Disney และ Netflix มาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและผู้อบรมตลอดระยะเวลาทำกิจกรรม ดังนั้น โครงการ Under the Sea Adventure จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แต่เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นที่มีโครงสร้างชัดเจน และต่อยอดสู่เส้นทางการศึกษาในอนาคตของเด็กๆ ได้จริง โดยเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้เป็นผลงาน เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม จะถูกนำไปเป็นทุนสนับสนุนให้เด็กๆ ที่สนใจแต่ขาดทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม สะท้อนบทบาทของ TAGTHAi ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ที่ร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ TAGTHAi ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความโปร่งใส รับผิดชอบ พร้อมสร้างคุณค่า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง ESG อย่างยั่งยืน”
กิจกรรม Under the Sea Adventure เป็นหลักสูตร 3 วัน 1 คืน ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 วัน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านชีววิทยาทางทะเล และการเรียนรู้ภาคสนาม 2 วัน 1 คืน ณ พื้นที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี ผ่านการทำกิจกรรมจริง อาทิ การสำรวจแนวปะการัง การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน การศึกษาระบบนิเวศทางทะเล และการอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นต้น
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีค่าเข้าร่วมกิจกรรม 15,000 บาทต่อคน พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ เป็นส่วนลดทันทีสูงสุด 15%* พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อแลกคะแนน K Point ตามเงื่อนไขธนาคาร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ TAGTHAi LINE Official: @tagthai หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-6069
