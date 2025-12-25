TAGTHAi ได้รับ 2 รางวัลจากเวที World Business Outlook Awards 2025 สะท้อนบทบาทแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของไทย
TAGTHAi คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติในสาขา “Best Digital Tourism Platform” และ “Fastest Growing Travel Tech Brand” จากเวที World Business Outlook Awards 2025BANGKOK, THAILAND, December 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- กรุงเทพฯ – บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้พัฒนา TAGTHAi แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติของไทย คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติในสาขา “Best Digital Tourism Platform” และ “Fastest Growing Travel Tech Brand” จากเวที World Business Outlook Awards 2025 เวทีระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร World Business Outlook ที่มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล สะท้อนถึงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นางธีรธิดา คุวันทรารัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา TAGTHAi ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีช่องทางในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่งเสริมการกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมไปถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทำให้การเดินทางในประเทศไทย สะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่ายิ่งขึ้น
“การได้รับรางวัล Best Digital Tourism Platform Thailand 2025 ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะไม่ใช่แค่สะท้อนถึงความสำเร็จของ TAGTHAi แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติของไทย แต่เป็นเครื่องยืนยันว่าการสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นไว้ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได้จริง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ TAGTHAi เป็นมากกว่าแอปท่องเที่ยว แต่เป็นหนึ่งในระบบนิเวศการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก”
นางสาวกนกวรรณ บุญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยี บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (TAGTHAi) กล่าวถึงรางวัล Fastest Growing Travel Tech Brand Thailand 2025 ที่องค์กรได้รับว่า สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ TAGTHAi ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นแพลตฟอร์มที่อยากช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางในไทยได้สนุกและสะดวกขึ้น แต่ในวันนี้ TAGTHAi มีอีกบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายเล็กในท้องถิ่น ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ
“การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล สามารถปรับรูปแบบการให้บริการได้ตรงจุด และช่วยให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์เที่ยวไทยที่ดีขึ้น นอกจากนี้ TAGTHAi ยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อให้เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือของบริษัทใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในชุมชนเข้าถึงได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน”
ปัจจุบัน TAGTHAi มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแล้วมากกว่า 4 ล้านราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งชาติด้านการท่องเที่ยวครบวงจรที่เชื่อถือได้ และตอบโจทย์นักเดินทาง สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเปิดประสบการณ์เที่ยวไทยรูปแบบใหม่ สามารถดาวน์โหลด TAGTHAi ได้ทั้งจาก App Store และ Play Store
TAGTHAI TEAM
THAI DIGITAL PLATFORM SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED
+66 66 114 1955
email us here
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.