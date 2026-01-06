La promesse de RevMate aux RM multi-hôtels : décider en 30 secondes

Une vision claire et immédiate des priorités du jour, sans naviguer ni chercher.

PARIS, FRANCE, January 6, 2026 / EINPresswire.com / -- RevMate , la solution de revenue management conçue pour la gestion multi-site, démarre 2026 avec une bonne résolution : permettre aux équipes de repérer immédiatement les urgences tarifaires du jour. En 30 secondes, un revenue manager sait où agir, sur quelles dates et si la donnée est exploitable. La solution proposée par RevMate fait déjà ses preuves et répond à un besoin clair : transformer la surcharge d’informations en actions concrètes, sans perte de temps.Avec la réduction des fenêtres de réservation, l’enjeu n’est plus d’accumuler de la donnée, mais d’en faire le tri opérationnel dès le début de journée. RevMate s’appuie sur un point d’entrée unique, conçu pour faire remonter les informations qui comptent : hôtels sous tension, dates critiques, évolution de l’occupation. L’ interface est conçue comme un cockpit central, un outil de priorisation en temps réel pour gérer sa flotte.« Aujourd’hui, les hôtels ne perdent plus de chiffre d’affaires par manque de compétences, ils le perdent par manque de réactivité », déclare Gaëtan Gil, cofondateur de RevMate. « On a construit notre interface pour que le RM sache dès le matin où ça bouge sur ses différents hôtels et s’il peut se fier à la donnée pour agir. »Les fonctionnalités clés des alertes matinales de RevMate incluent :- La mise en avant automatique des hôtels avec les changements les plus importants.- L’Identification instantanée des dates prioritaires.- Le suivi heure par heure du taux d’occupation.- La détection d’un risque de sous- ou surpricing.- Les alertes de problèmes liés à une faille potentielle de données remontés depuis les PMS.« Nos clients ne cherchent pas un outil qui produit simplement de la donnée, ajoute Gaëtan Gil, ils veulent un système qui leur dit tout de suite, “voilà les 3 sujets du jour”. Et c’est ce qu’on a mis au cœur de cette évolution produit. »RevMate a été conçu par une équipe cumulant plus de 25 ans d’expérience opérationnelle dans l’hôtellerie, pour répondre spécifiquement aux besoins des groupes hôteliers et des revenue managers multi-hôtels. En Europe, près de 200 établissements utilisent déjà RevMate au quotidien pour optimiser leur revenue management.À propos de RevMateRevMate est une solution de Revenue Management System (RMS) conçue pour les groupes hôteliers, les établissements multi-sites et les hôtels de plus de 40 chambres. Développée par une équipe de RM senior cumulant plus de 10 ans d’expérience, RevMate permet de piloter jusqu’à 15 hôtels via une interface unique, claire et stratégique. Adoptée par plus de 190 hôtels en France et en Europe, RevMate simplifie la gestion quotidienne du revenu et aide les professionnels à gagner en efficacité, en clarté, et en rentabilité. Pour plus d’informations, visitez revmate.tech

