L’agence web de Montréal Vortex Solution est maintenant certifiée ISO 27001

« Une certification internationale qui confirme l’engagement de l’agence web Vortex Solution envers la sécurité de l’information et la confiance client. »

« La certification ISO 27001 incarne notre vision : bâtir des plateformes numériques sécurisées, durables et dignes de la confiance des organisations que nous accompagnons chaque jour. »” — Guy Michon, CEO

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, December 29, 2025 / EINPresswire.com / -- L’ agence web de Montréal Vortex Solution est maintenant certifiée ISO 27001L’agence web de Montréal Vortex Solution annonce aujourd’hui avoir obtenu officiellement la certification ISO/IEC 27001, la norme internationale de référence en matière de gestion de la sécurité de l’information. Cette reconnaissance confirme la solidité des processus, des contrôles et de la gouvernance mis en place par l’entreprise afin de protéger les données sensibles de ses clients et partenaires.Cette certification constitue une étape stratégique majeure pour Vortex Solution, qui accompagne depuis plus de 25 ans des organisations institutionnelles, municipales et privées dans la conception, le développement, l’hébergement et l’évolution de plateformes numériques critiques.Une norme internationale exigeante, gage de confianceLa norme ISO/IEC 27001 encadre la mise en place d’un Système de management de la sécurité de l’information (SMSI) structuré, documenté et audité. Elle vise à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information, tout en intégrant une approche rigoureuse de gestion des risques.Pour Vortex Solution, cette certification atteste que la sécurité de l’information n’est pas une promesse marketing, mais bien un engagement opérationnel mesurable, intégré à l’ensemble de ses pratiques : gouvernance, développement, hébergement, support, gestion des accès, continuité des activités et gestion des incidents.« L’obtention de la certification ISO 27001 est l’aboutissement de plusieurs années de travail structuré et rigoureux. Elle reflète notre culture interne axée sur la responsabilité, la transparence et la protection des données confiées par nos clients », souligne Guy Michon, président de Vortex Solution.Une certification clé pour les organisations institutionnelles et réglementéesDans un contexte où les cybermenaces se multiplient et où les exigences réglementaires sont de plus en plus strictes, la certification ISO 27001 représente un critère déterminant pour de nombreuses organisations, notamment dans les secteurs public, municipal, de la santé, de l’éducation et des services financiers.Grâce à cette certification, Vortex Solution renforce sa capacité à accompagner des clients ayant des obligations élevées en matière de conformité, de gouvernance et de gestion des risques, tout en offrant un environnement numérique fiable et sécurisé.Cette reconnaissance internationale s’inscrit dans la continuité de l’expertise de l’agence en matière de plateformes à grande échelle, de gestion de volumes importants de données et de projets numériques à forte criticité.Sécurité, transparence et souveraineté des donnéesLa certification ISO 27001 vient consolider l’approche de Vortex Solution fondée sur la souveraineté des données et la proximité opérationnelle. L’ensemble des processus de sécurité est géré par des équipes locales, au Canada, sans sous-traitance des fonctions critiques.Cette approche permet une traçabilité complète des responsabilités, une réactivité accrue en cas d’incident et une compréhension fine des réalités réglementaires canadiennes et québécoises. Elle répond également aux attentes croissantes des organisations qui souhaitent conserver un contrôle réel sur leurs données et leurs environnements numériques.Vortex Solution adopte par ailleurs une posture de transparence totale envers ses clients en matière de sécurité, de conformité et de gouvernance, en documentant clairement ses pratiques et en assurant une communication proactive.Une démarche structurante pour l’avenirL’obtention de la certification ISO 27001 ne marque pas une finalité, mais plutôt une démarche d’amélioration continue. La norme impose des audits réguliers, une réévaluation constante des risques et une adaptation permanente aux nouvelles menaces et aux évolutions technologiques.Cette dynamique s’inscrit naturellement dans la vision à long terme de Vortex Solution : offrir des solutions numériques performantes, durables et responsables, tout en maintenant un très haut niveau d’exigence en matière de sécurité de l’information.Les clients de l’agence bénéficient ainsi d’un cadre structuré et éprouvé, leur permettant de se concentrer sur leurs objectifs d’affaires, en toute confiance.À propos de Vortex SolutionFondée en 1999, Vortex Solution est une agence web de Montréal comptant plus de 80 professionnels, avec des bureaux à Montréal, Ottawa et Vancouver. L’entreprise conçoit, développe, héberge et maintient des plateformes numériques sur mesure pour des organisations institutionnelles, municipales et corporatives à l’échelle canadienne.Vortex Solution se distingue par son approche humaine, locale et rigoureuse, ainsi que par son expertise approfondie en UX, développement web, hébergement sécurisé et gouvernance numérique.Pour en savoir plus sur Vortex Solution :Pour découvrir l’ensemble des services offerts :Pour joindre l’équipe :Contact médiaVortex SolutionMontréal, Québec, CanadaSite web : https://www.vortexsolution.com/

