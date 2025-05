Byscuit.com, plateforme canadienne de gestion des bannières de consentements, participera au Web Summit Vancouver 2025

Canadian CMP, Byscuit

Byscuit.com, chef de file canadien des plateformes de gestion de bannière des consentements numériques (CMP), est fier d’annoncer sa présence au Web Summit

« Présenter Byscuit au Web Summit chez nous au Canada est une grande fierté; une solution locale qui montre notre savoir-faire en gestion éthique des données. »” — Guy Michon

VANCOUVER, BRITISH COLOMBIA , CANADA, May 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Montréal, le 20 mai 2025 – Byscuit.com, chef de file canadien des plateformes de gestion des consentements numériques (CMP), est fier d’annoncer sa présence au prestigieux Web Summit qui se tiendra à Vancouver du 27 au 30 mai 2025. Cet événement international, reconnu comme l'une des principales conférences technologiques mondiales, réunira des milliers d'entreprises innovantes et des acteurs clés de l'industrie numérique.À cette occasion, l’équipe de Byscuit.com https://www.byscuit.com/ sera sur place avec un kiosque afin de présenter sa solution entièrement canadienne, conçue spécifiquement pour promouvoir une gestion éthique et transparente des consentements numériques. Grâce à son infrastructure entièrement hébergée au Canada et conforme aux plus hauts standards de sécurité et de confidentialité, Byscuit.com offre aux entreprises canadiennes un choix local robuste et fiable pour gérer efficacement les consentements numériques de leurs utilisateurs.« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de participer au Web Summit de Vancouver », a déclaré Guy Michon, président de Byscuit.com. « Cet événement nous permettra non seulement de présenter les avantages uniques de notre plateforme canadienne, mais aussi d’échanger avec d’autres leaders du secteur sur les meilleures pratiques et innovations en matière de gestion éthique des consentements et de protection des données personnelles. »Byscuit.com invite chaleureusement les participants à venir rencontrer son équipe d'experts à notre kiosque pour découvrir comment la plateforme peut répondre aux besoins spécifiques de gestion de consentements et renforcer leur conformité règlementaire tout en assurant la protection optimale des données personnelles de leurs utilisateurs.Pour plus d'informations, visitez : https://www.byscuit.com/

