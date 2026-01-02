Gestionnaire de cookie québécois : Byscuit.com, le premier outil local, prend un grand essor au Québec

Gestionnaire de Cookies 100% Québécois

MONTREAL, CANADA, January 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Byscuit.com, le premier gestionnaire de cookies 100 % local conçu et opéré au Québec, connaît actuellement un essor majeur à travers la province. Développé pour répondre aux exigences éthiques, réglementaires et technologiques d’ici, l’outil s’impose aujourd’hui comme une référence auprès d’organisations institutionnelles, commerciales et communautaires (OBNL) de tous calibres.Conçu au Québec, programmé au Québec et hébergé exclusivement au Québec, Byscuit.com a été pensé dès son origine pour offrir une gestion des fichiers témoins respectueuse des citoyens et pleinement alignée avec les lois et attentes locales. L’ensemble des données est traité sur des infrastructures certifiées SOC 2 Type 2 et ISO 27001, garantissant un niveau de sécurité et de gouvernance de classe institutionnelle.« Dès le départ, notre objectif était clair : créer le premier outil local de gestion des cookies, éthique, transparent et souverain, sans dépendance étrangère et sans exploitation des données », souligne l’équipe derrière Byscuit.com.Une croissance portée par la confianceAu cours des derniers mois, Byscuit.com a connu une adoption accélérée au Québec, portée par une prise de conscience grandissante autour de la souveraineté numérique et de la protection des données. La plateforme est aujourd’hui utilisée par :des institutions publiques et parapubliques,des entreprises privées, PME comme grandes organisations,de nombreux organismes à but non lucratif (OBNL).Cette croissance confirme un besoin réel pour une solution locale, fiable et responsable, développée par des équipes d’ici, pour des organisations d’ici.Une approche éthique et souveraine, sans compromisContrairement à de nombreuses solutions étrangères, Byscuit.com ne repose sur aucun modèle de monétisation des données. L’outil a été conçu pour offrir une gestion des consentements claire, honnête et respectueuse, tout en assurant une intégration simple avec l’ensemble des environnements technologiques.Byscuit.com démontre qu’il est possible de concilier hauts standards de sécurité, conformité réglementaire, performance technique et responsabilité sociale, tout en contribuant activement à l’économie numérique québécoise.À propos de Byscuit.comByscuit.com est le premier gestionnaire de cookies québécois entièrement local, conçu pour permettre aux organisations de gérer les consentements de manière conforme, éthique et transparente. Compatible avec toutes les technologies web, l’outil s’adresse aux organisations soucieuses de protéger les données, de respecter les citoyens et de privilégier une solution développée au Québec.

