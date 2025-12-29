Submit Release
Audit Advisory for Tuesday, December 30, 2025

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, December 30, 2025.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Perry Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Ashtabula Pymatuning Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ashtabula County Technical and Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Athens Athens City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Belmont Belmont Metropolitan Housing Authority
Real Estate Assessment Center (REAC) Financial Assessment Submission Agreed-Upon Procedures
4/1/2024 TO 3/31/2025		 Agreed Upon Procedures
City of St. Clairsville
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Butler Butler Technology and Career Development Schools
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Middletown Convention and Visitors Bureau
1/1/2020 TO 12/31/2021		 Financial Audit
Clermont Jackson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Clermont County Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Columbiana Columbiana County Agricultural Society
12/1/2021 TO 11/30/2023		 Agreed Upon Procedures IPA
Cuyahoga Maple Heights City School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Village of Valley View
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Northeast Ohio Regional Sewer District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
City of Fairview Park
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Delaware City of Delaware
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Berlin Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Fairfield City of Lancaster
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Berne Union Local School District
7/1/2022 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Lancaster City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Franklin Ultimate Home Healthcare Services, Inc.
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Best Nursing Care Inc.
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Harrison Market Community Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Worthington City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Franklin Township
1/1/2017 TO 12/31/2019		 Financial Audit FFR
Jefferson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Fulton Village of Swanton
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Greene Silvercreek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Caesarscreek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Community STE(A)M Academy - Xenia
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
City of Bellbrook
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Guernsey Village of Cumberland
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Hamilton Hamilton County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures MED
Madeira Indian Hill Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Great Parks of Hamilton County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
City of Forest Park
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Delhi Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Winton Woods City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Highland Paint Creek Joint Emergency Medical Services/Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Hocking Hocking County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Jackson Jackson County Combined General Health District
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit IPA
Jefferson Jefferson County Regional Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Knox Clinton Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Knox County Family and Children First Council
7/1/2022 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Fredericktown Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lake Auburn Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lake Metropolitan Housing Authority
Real Estate Assessment Center (REAC) Financial Assessment Submission Agreed-Upon Procedures
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Agreed Upon Procedures
Lawrence Village of South Point
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Licking Heath-Newark-Licking County Port Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Newark Orthodontic Center – Jiafeng Gu, DDS, MS, LLC
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Gateway Community Improvement Corporation
9/9/2022 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Fallsbury Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Hopewell Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Village of St. Louisville
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Lucas Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Lucas County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Financial Audit
Madison Madison County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Mahoning City of Youngstown
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Youngstown City Health Department
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Mercer City of Celina
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Miami City of Tipp City
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
City of Troy
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Montgomery Miami Conservancy District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Dayton Regional STEM School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
City of Miamisburg
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Montgomery County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures MED
Miami Valley Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Morrow Perry Congress Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Noble Jefferson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Ottawa Clearwater Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures MED
Village of Put-in-Bay
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Paulding Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Blue Creek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Paulding Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Village of Antwerp
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Pickaway Northern Pickaway County Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Pike Pike County Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Portage Atwater Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Portage County Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Shalersville Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Portage County Solid Waste Management District Transfer Station
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Putnam Village of Glandorf
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Ross Huntington Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit IPA
Sandusky Sandusky Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Scioto Portsmouth City Health Department
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
City of Portsmouth
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Seneca Village of Attica
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Shelby Green Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Loramie Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Orange Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Stark Stark County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
City of Alliance
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Alliance City Health Department
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Summit Summit County Combined General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Community Improvement Corporation of Fairlawn, Ohio
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
City of Fairlawn
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Trumbull Trumbull County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Tuscarawas Economic Development and Finance Alliance of Tuscarawas County
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Tuscarawas County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Union Taylor Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Dover Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Van Wert Liberty Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Washington Waterford Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Washington County Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Wayne Village of Mount Eaton
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Village of Creston
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit

