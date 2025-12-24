「Ring V：ナイト・オブ・ザ・サムライ」ファイトウィーク、ブールバード・シティで開幕
EINPresswire.com/ -- リヤド・シーズン2025の一環として開催される「Ring V：ナイト・オブ・ザ・サムライ」のファイトウィークが、本日（火曜日）、ブールバード・シティ内グローバル・シアターにて正式に開幕した。世界最高峰のボクシングスターたちが集結する注目の大会を前に、待望のファイトウィークが幕を開けた。
オープニングイベントでは、赤じゅうたんに国際的なトップボクサーたちが登場。堤麗斗、レオバルド・サンチェス、今永大雅、エリドソン・ガルシア、ウィリバルド・ガルシア、寺地拳四朗、中谷潤人、セバスチャン・エルナンデスが来場し、最後にはアラン・ピカソ、そして日本のスーパースター井上尚弥が登場。会場は多くのメディアと熱狂的なファンに包まれた。
今回のグランド・アライバルズは、「Ring V：ナイト・オブ・ザ・サムライ」のメインイベントに向けた序章となるもので、来週土曜日にブールバード・シティ内のムハンマド・アブドゥ・アリーナ（エミレーツNBD提供）にて、日本の井上尚弥とメキシコのアラン・ピカソによる注目の一戦が行われる予定だ。
サウジアラビア総合娯楽庁（GEA）理事長兼サウジアラビア・ボクシング連盟会長であるトゥルキ・アル・シェイク閣下は、すでに同試合のチケット販売開始を発表しており、特に東京で開催された記者会見以降、世界的な注目度が一層高まっていることを強調している。会見には著名なボクシング関係者が多数出席し、国際メディアからも大きな関心を集めた。
大会のファイトカードは全5試合で構成される。フェザー級では、日本の新鋭・堤麗斗がメキシコのレオバルド・サンチェスと8回戦で対戦。続くライト級10回戦では、日本の今永大雅がコロンビアのエリドソン・ガルシアと激突し、経験豊富な強豪を相手に重要な試金石となる。
また、IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチでは、メキシコのウィリバルド・ガルシアと日本の寺地拳四朗が12回戦で対戦。さらに、バンタム級ではWBC世界王者・中谷潤人が、メキシコのセバスチャン・エルナンデスを迎え、12回戦の注目カードが組まれている。
大会の締めくくりとなるメインイベントでは、WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が、挑戦者アラン・ピカソを相手に12回戦で王座防衛戦に臨む。世界屈指のスター同士による、今大会最大の注目カードとなる。
なお、明日（水曜日）はファイトウィーク2日目として、ファンおよびメディア向けの公開練習が実施され、試合を前にした選手たちの仕上がりを間近で見る貴重な機会が提供される。
本大会は、世界配信をDAZNが担当し、日本国内ではLeminoにて独占放送され、世界中で数百万人規模の視聴者に届けられる予定だ。
本イベントは、リヤド・シーズンが展開する国際的な大型イベントの一環として、サウジアラビア王国が世界的なボクシングおよび主要スポーツイベントの拠点であることを改めて示すものであり、世界最高水準の才能を惹きつけ、プレミアムなエンターテインメント体験を提供し続ける同国の存在感を強く印象づけている。
