Saudi Arabia Darts Masters 2026 afgesloten

RIYAD, SAUDI ARABIA, January 21, 2026 / EINPresswire.com / -- De Saudi Arabia Darts Masters 2026 zijn vandaag (dinsdag) officieel afgesloten als onderdeel van Riyadh Season. Het toernooi vond plaats in het Global Theatre in Boulevard City, Riyad, en trok een groot publiek en brede belangstelling. De eerste editie werd gekenmerkt door een hoog competitieniveau met deelname van ’s werelds toonaangevende darters, aangevuld met een selectie van de beste vertegenwoordigers uit Azië.De finaledag bestond uit één intensieve avondsessie met achtereenvolgens de kwartfinales, halve finales en de finale. In de kwartfinales zette de Nederlander Michael van Gerwen zijn sterke vorm voort door de Engelsman Stephen Bunting met 6-4 te verslaan. De Engelsman Nathan Aspinall won eveneens met 6-4 van Man Lok Leung uit Hongkong. In een andere kwartfinale versloeg Luke Littler (Engeland) de Nederlander Gian van Veen met 6-4, terwijl de Welshman Gerwyn Price in een spannende wedstrijd Luke Humphries (Engeland) met 6-5 wist te kloppen.In de halve finales plaatste Michael van Gerwen zich voor de eindstrijd na een 7-5 overwinning op Nathan Aspinall. Luke Littler bereikte de finale met dezelfde score tegen Gerwyn Price. In de finale kroonde Luke Littler zich tot de eerste kampioen van het toernooi door Michael van Gerwen met 8-5 te verslaan.De eerste speeldag begon met acht wedstrijden in de eerste ronde. De Nederlander Danny Noppert nam het op tegen Man Lok Leung uit Hongkong, waarbij laatstgenoemde met 6-3 als winnaar uit de bus kwam. Vervolgens versloeg Stephen Bunting (Engeland) de Japanner Tomoya Goto met 6-1, terwijl Nathan Aspinall (Engeland) met dezelfde score won van Lourence Ilagan uit de Filipijnen. Michael van Gerwen liet eveneens zijn klasse zien door de Indiër Nitin Kumar met 6-1 te verslaan.In de overige eerste-rondewedstrijden boekte Luke Littler (Engeland) een 6-1 overwinning op Paul Lim uit Singapore, terwijl Gerwyn Price (Wales) overtuigend met 6-0 won van Alexis Toylo uit de Filipijnen. Luke Humphries (Engeland) plaatste zich voor de volgende ronde na een 6-2 zege op de Japanner Ryusei Azemoto, waarna de dag werd afgesloten met een 6-2 overwinning van de Nederlander Gian van Veen op de Japanner Motomu Sakai.De Saudi Arabia Darts Masters 2026 markeerden een belangrijke mijlpaal als het eerste dartstoernooi dat in het Koninkrijk Saoedi-Arabië werd georganiseerd. Het evenement bracht toonaangevende sterren van de Professional Darts Corporation (PDC) samen met vooraanstaande Aziatische spelers in een wereldwijd uitgezonden competitie, wat de groeiende internationale sportpositie van Riyad onderstreept.Het toernooi kende daarnaast uitzonderlijke prijzengelden. Spelers die een nine-darter wisten te gooien, ontvingen een bonus van 100.000 Amerikaanse dollar, met de mogelijkheid dit bedrag te verdubbelen tot 200.000 dollar via de Riyadh Season Bullseye Challenge — een ongekend prijzenniveau in de geschiedenis van de PDC.Riyadh Season blijft een uitgebreid programma van internationale evenementen en entertainment van wereldklasse aanbieden voor alle leeftijden. Met een mix van sport, kunst, liveoptredens en interactieve attracties versterkt het seizoen de positie van Riyad als een toonaangevende wereldwijde bestemming voor entertainment.

