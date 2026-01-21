沙烏地阿拉伯飛鏢大師賽2026圓滿落幕
英國選手盧克・利特勒榮膺首屆冠軍利雅德, SAUDI ARABIA, January 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- 作為「利雅德季（Riyadh Season）」系列活動之一，「沙烏地阿拉伯飛鏢大師賽2026」於今日（週二）在利雅德大道城（Boulevard City）內的全球劇院（Global Theatre）圓滿落幕。賽事吸引大量觀眾到場觀賽，並引發廣泛關注。首屆賽事匯聚多位世界頂尖飛鏢好手，並邀請亞洲地區的優秀選手同場競技，整體競技水準備受肯定。
決賽日於同一晚依序進行八強賽、四強賽及決賽，賽程緊湊、精彩激烈。八強賽中，荷蘭名將麥可・范・格文以6比4擊敗英格蘭選手史蒂芬・邦廷；英格蘭的奈森・艾斯皮納亦以6比4戰勝來自香港的梁文洛。另一場八強賽中，英格蘭新星盧克・利特勒以6比4擊敗荷蘭選手吉安・范・費恩，而威爾斯的格溫・普萊斯則在一場激戰中以6比5險勝英格蘭選手盧克・漢弗萊斯。
四強賽方面，麥可・范・格文以7比5擊敗奈森・艾斯皮納，成功晉級決賽；盧克・利特勒同樣以7比5戰勝格溫・普萊斯，取得決賽席位。最終決賽中，盧克・利特勒以8比5力克麥可・范・格文，榮登沙烏地阿拉伯飛鏢大師賽首屆冠軍寶座。
賽事首日共進行八場首輪比賽。荷蘭選手丹尼・諾珀特迎戰香港的梁文洛，後者以6比3勝出。隨後，英格蘭的史蒂芬・邦廷以6比1擊敗日本選手後藤智彌；奈森・艾斯皮納同樣以6比1戰勝來自菲律賓的洛倫斯・伊拉甘。荷蘭名將麥可・范・格文亦展現強勢表現，以6比1擊敗印度選手尼廷・庫馬爾。
其餘首輪賽事中，英格蘭的盧克・利特勒以6比1戰勝新加坡選手保羅・林；威爾斯的格溫・普萊斯以6比0完勝菲律賓的亞歷克西斯・托伊洛。英格蘭選手盧克・漢弗萊斯以6比2擊敗日本的畔本龍星晉級，而當日最後一場比賽則由荷蘭的吉安・范・費恩以6比2戰勝日本選手酒井求夢。
「沙烏地阿拉伯飛鏢大師賽2026」為該項賽事首次於沙烏地阿拉伯王國舉辦，成功匯聚職業飛鏢協會（PDC）的頂級球星與亞洲菁英選手，並透過全球轉播呈現賽事盛況，展現利雅德在國際體育舞台上日益提升的影響力。
本屆賽事亦設有極具吸引力的獎金機制，任何完成「九鏢完美收官（Nine-Darter）」的選手可獲得10萬美元獎金，並有機會透過「利雅德季靶心挑戰（Riyadh Season Bullseye Challenge）」將獎金加倍至20萬美元，創下PDC歷史上前所未有的紀錄。
利雅德季持續為各年齡層觀眾呈獻世界級的國際娛樂與活動，涵蓋體育、藝術、現場演出及互動式體驗，進一步鞏固利雅德作為全球領先娛樂目的地的地位。
