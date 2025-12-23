Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета в городе Ханкенди
AZERBAIJAN, December 23 - 23 December 2025, 14:48
23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета в городе Ханкенди.
Глава государства был проинформирован об условиях, которые будут созданы в здании.
Инженерный факультет Карабахского университета является одним из главных академических структурных подразделений этого вуза, отвечающих современным технологическим вызовам и нацеленных на подготовку современных инженерных кадров. В настоящее время на факультете работают 19 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. Здесь обучаются 314 студентов.
На факультете на ступени бакалавриата ведется подготовка кадров по 7 специальностям, включая электротехнику и электронику, строительство, мехатронику и робототехнику, логистику и транспортные технологии, компьютерную инженерию, дата-аналитику и математику. В перспективе предусмотрено открытие новых специальностей по инженерному направлению.
Планируется построить новое здание в соответствии с современными стандартами и ввести его в эксплуатацию в короткие сроки. Учебное здание будет оснащено аудиториями, лабораториями, библиотекой, научно-исследовательскими и инновационными пространствами, обеспечивающими подготовку квалифицированных кадров, развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, а также расширение их инновационной деятельности.
Реализация проекта внесет весомый вклад в развитие инженерного образования, а также послужит формированию передовой среды высшего образования, продвигающей внедрение современного академического содержания и инновационных методов обучения, а также поддерживающей всестороннее развитие студентов.
