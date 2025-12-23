TGM Pet Care Insights 2026 ในประเทศไทย – ยุคใหม่ของการเลี้ยงสัตว์ที่ขับเคลื่อนด้วยสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ผลการสำรวจเผยให้เห็นวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์แบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ สุขภาพ ความผูกพัน และการดูแลในชีวิตประจำวัน มากขึ้นกว่าเดิม
“เจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวไทยมีความตั้งใจและมีข้อมูลในการดูแลมากขึ้น พวกเขาลงทุนกับอาหารเสริม การตรวจสุขภาพเป็นประจำ และโซลูชันการดูแลที่บ้านที่สะดวกสบายในอัตราที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด” กล่าวโดย Greg Laski – ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TGM Research
ไฮไลท์สำคัญจากรายงาน
การดูแลที่บ้านได้รับความนิยมมากขึ้น
39% ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวไทยซื้ออุปกรณ์ดูแลที่บ้าน เช่น แปรง/หวี ตัดเล็บ แชมพู ฯลฯ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
51% ใช้จ่ายกับสินค้าเสริมอย่างปลอกคอ สายจูง หรือสายรัด อาหารทำเองเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในบรรดาอาหารทางเลือกที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวไทยเคยใช้หรือกำลังใช้อยู่
อาหารเสริมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
53% ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอาหารเสริมสำหรับใช้ที่บ้าน
พฤติกรรมพบสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
38% ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าพบสัตวแพทย์ทุก ๆ 3–6 เดือน
พฤติกรรมนี้พบได้สม่ำเสมอในกลุ่มอายุ 18–44 ปี
อุปกรณ์สมาร์ทและการดูแลที่สะดวกกำลังเปลี่ยนวิธีที่ชาวไทยดูแลสัตว์เลี้ยง
44% สนใจอุปกรณ์ติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยง
34% ระบุว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัติหรือเครื่องกรองน้ำเป็นตัวเลือกยอดนิยมภายใน 5 ปีข้างหน้า
แนวโน้มการใช้จ่ายเพื่อการป้องกันล่วงหน้า
งบประมาณทั่วไปสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวไทยอยู่ที่ 11–20 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแนวโน้มใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกับบริการสัตว์เลี้ยง เช่น การตัดขน การฝึก ฯลฯ ซึ่งสะท้อนโอกาสที่แข็งแกร่งสำหรับแบรนด์สายสุขภาพสัตว์เลี้ยง
สิ่งที่แบรนด์ควรรู้
ผลการวิจัยจาก Pet Care Insights Thailand 2026 แสดงให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับแบรนด์ในตลาดสัตว์เลี้ยงที่มีพลวัตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
เปิดพื้นที่ให้แบรนด์ขยายสู่หมวดสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงกว่า พฤติกรรมดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วชี้ให้เห็นโอกาสใหม่สำหรับโมเดล DTC บริการสมาชิก และนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซ
พฤติกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจำสร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือระหว่างแบรนด์ คลินิกสัตวแพทย์ และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างเส้นทางดูแลสัตว์ครบวงจร กลุ่มผู้บริโภคใหม่ — โดยเฉพาะคนรุ่น Gen Z และ Millennials — เป็นกลุ่มที่เปิดรับสินค้า เทคโนโลยี และโซลูชันการดูแลใหม่ ๆ มากที่สุด
ระเบียบวิธีการวิจัย
TGM Research ดำเนินการสำรวจแบบ CAWI (Computer-Assisted Web Interviews) จำนวน 6,207 ตัวอย่างใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงผู้เข้าร่วมชาวไทย 1,037 ราย ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2025
ในจำนวนนี้มีเจ้าของสัตว์เลี้ยง 3,726 รายทั่ว APAC และ 769 รายในประเทศไทย อายุ 18–65 ปี ข้อมูลถูกรวบรวม ตรวจสอบ ทำความสะอาด และถ่วงน้ำหนักเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือเชิงสถิติ
เกี่ยวกับ TGM Research
TGM Research (TGM) เป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เชี่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูลออนไลน์ทั่วโลกและนวัตกรรมด้านการสำรวจ TGM มุ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี Res-Tech ที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อยกระดับงานวิจัยตลาดยุคดิจิทัล
ด้วยทีมงานกว่า 50 คนที่ทำงานระยะไกลจาก 4 ทวีป TGM ผสานศักยภาพระดับโลกเข้ากับความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่น เพื่อส่งมอบข้อมูลที่เชื่อถือได้และโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าทั่วโลก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.tgmresearch.com
